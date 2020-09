"Noś maskę podczas seksu". Zaleca uznany lekarz

- Unikaj całowania i zakładaj maskę podczas seksu, aby uchronić się przed zakażeniem koronawirusem - zaleciła dr Theresa Tam, kanadyjska urzędnik ds. zdrowia publicznego. Lekarka wyjaśniała Kanadyjczykom, co robić, by zminimalizować ryzyko zarażenia się i rozprzestrzeniania wirusa. - Aktywność seksualna o najniższym ryzyku podczas epidemii, to taka z udziałem wyłącznie samego siebie - dodała.