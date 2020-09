Miejsce w żłobkach dla dzieci szczepionych. Nowy minister zdrowia komentuje

Jednym z priorytetów nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ma być profilaktyka. - Taka profilaktyka w narzędziach twardych to m.in. miejsce w żłobkach dla dzieci zaszczepionych – tłumaczy minister i dodaje, że jest zwolennikiem ustawowego zapisania takiego rozwiązania.

W wywiadzie dla PAP Niedzielski podkreślił, obszarem priorytetowym jest dla niego profilaktyka, "w której jest wiele do zrobienia".



- Zarówno jeśli chodzi o profilaktykę miękką, jak i twardą. Jeśli chodzi o tę pierwszą, to kryje się w niej edukacja, kształtowanie postaw, promowanie aktywności, zdrowego trybu życia. W drugim obszarze są m.in. programy zdrowotne. Profilaktyka może nie rodzi od razu wielkich rezultatów i nie spowoduje, że z dnia na dzień zmniejszymy populacyjne ryzyko zachorowań, ale w gruncie rzeczy to jest coś, co owocuje w przyszłości kondycją zdrowotną Polaków - mówił.

Jego zdaniem przykładem "twardych narzędzi" w profilaktyce jest opłata cukrowa. - Tutaj pewne zaniechania, jeśli chodzi o dbałość o siebie, stają się kosztem. Taka profilaktyka w narzędziach twardych to m.in. miejsce w żłobkach dla dzieci zaszczepionych - tłumaczył.



Pytany, czy jest zwolennikiem ustawowego zapisania takiego rozwiązania, odpowiedział: "tak, uważam, że takie i inne prozdrowotne rozwiązania powinny być przez ministra zdrowia forsowane".



- Tempo starzenia się naszego społeczeństwa jest duże i w perspektywie dekady możemy stać się społeczeństwem i zaawansowanym wiekowo - bo ta granica się systematycznie przesuwa - i jeśli o profilaktykę nie zadbamy - społeczeństwem schorowanym - powiedział.

prz/ PAP