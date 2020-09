Rodzice okupują szkołę. Zamknięto ją z dnia na dzień

Zamiast lekcji - strajk i to nie nauczycieli, a rodziców. Tak zaczął się rok szkolny w Sosnówce na Dolnym Śląsku. Wszystko z powodu decyzji wójta, który dzień przed pierwszym dzwonkiem zdecydował, że szkoła podstawowa w Sosnówce zostanie zamknięta, a zajęcia będą przeniesione do innej miejscowości. Rodzice złożyli na wójta doniesienie do prokuratury.