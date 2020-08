Kraków: od 1 września lekcje w szkołach będą stacjonarne

1 września ponad 95 tys. uczniów krakowskich szkół rozpocznie rok szkolny - lekcje będą się odbywać co do zasady stacjonarnie, jednak dyrektorzy szkół - jeśli będzie taka konieczność - będą mogli wprowadzić kształcenie hybrydowe (mieszane) albo w pełni zdalne.

Informacje te przekazała w czwartek na konferencji prasowej z-ca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska.

W krakowskich samorządowych przedszkolach naukę rozpocznie prawie 17,5 tys. dzieci, w szkołach podstawowych – ponad 47 tys. uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych – ponad 31 tys. W placówkach pracuje prawie 13 tys. nauczycieli i ok. 4 tys. pracowników niepedagogicznych.

"Najlepszym rozwiązaniem jest kształcenie hybrydowe"

Według z-cy prezydenta Krakowa ds. edukacji w tym momencie najlepszym rozwiązaniem dla uczniów jest kształcenie hybrydowe.

- Wyjątkiem powinni być jednak najmłodsi uczniowie oraz uczniowie przygotowujący się do egzaminów ósmoklasisty, którzy powinni uczyć się stacjonarnie. Podobnie powinno być w przypadku uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, którzy dopiero poznają nowych kolegów i nauczycieli, a także uczniów klas maturalnych przygotowujących się do egzaminów - oceniła Korfel-Jasińska.

ZOBACZ: "Mamy ciągle dużo niewiadomych, ale szkoła ruszyć musi. Nie ma alternatywy"

Nawiązując do obostrzeń w szkołach na terenach miast i powiatów zaliczonych do stref czerwonych i żółtych, podkreśliła, że dla szkół nie ma takich wytycznych, a dyrektorzy i nauczyciele oczekiwaliby ich.

- Są wytyczne w strefach w różnych obszarach, np. jeśli chodzi o organizacje imprez sportowych, kulturalnych, o funkcjonowanie hoteli, ale nie ma odrębnych wytycznych dla jednostek oświatowych – powiedziała i zaznaczyła: chcemy aby dyrektorzy mieli jednolite i jednoznaczne wytyczne jakie są wymagania rygory jeśli chodzi o strefy.

W mieście przygotowania do roku szkolnego rozpoczęły się w lipcu, po tym jak resort edukacji zapowiedział powrót do nauczania stacjonarnego – miasto wystąpiło do dyrektorów samorządowych szkół i placówek z prośbą, aby rekomendowane rozwiązania włączyli do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które od 1 września mają obowiązywać w każdej szkole.

W szkołach, zgodnie z zaleceniami MEN i służb sanitarnych przygotowane zostały "izolatoria". Do takich pomieszczeń trafią uczniowie z objawami infekcji i będą w nich oczekiwać na odbiór przez rodziców.

Placówki zakupiły też środki do dezynfekcji (rąk oraz pomieszczeń) i środki ochrony osobistej dla pracowników. Tylko do 10 sierpnia wydatkowano na ten cel łącznie 1,7 mln zł, kwota ta będzie rosła, ponieważ dyrektorzy wciąż, w ramach planów finansowych jednostek, zaopatrują się w niezbędne środki. Od niedawna mogą też składać zamówienia za pośrednictwem portalu Ministerstwa Zdrowia.

Wsparcie dla nauczycieli

Od piątku dyrektorzy placówek oświatowych będą mogli uczestniczyć w cyklu szkoleń, zorganizowanych we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Podczas zajęć epidemiolodzy i strażacy przedstawią dobre praktyki reżimu sanitarnego minimalizujące ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19.

ZOBACZ: Rząd rozważa obowiązek noszenia maseczek w szkołach. Jednak semestr rozpocznie się terminowo

Dyrektor Wydziału Edukacji UMK Ewa Całus zaznaczyła, że urząd miasta przez całe wakacje pracował nad tym, aby od września wesprzeć nauczycieli w sposób systemowy w przypadku powrotu do nauczania zdalnego.

- Zapytaliśmy dyrektorów, z jakich narzędzi korzystali, co się sprawdziło, co może z łatwością być wykorzystane w przyszłości. Aby ujednolicić proces nauczania, miasto nawiązało współpracę z firmą Microsoft. W jej ramach nauczyciele i uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365A1 i platformy Teams. W pierwszej połowie września odbędą się szkolenia online dla nauczycieli podnoszące kompetencje w prowadzeniu kształcenia na odległość - wyjaśniła dyrektor Wydziału Edukacji UMK.

Dodała także, że nauczyciele nadal mogą się starać o dofinansowanie do studiów i kursów związanych z e-learningiem. Dofinansowanie może wynieść do 95 proc.

emi/ PAP