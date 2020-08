Katowice: sanepid nie zgodził się na hybrydową naukę w szkołach

"Informuję, że służby sanitarne nie zgodziły się na wprowadzenie nauki hybrydowej w szkołach w Katowicach, poza jedną placówką – ZSS nr 6 w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach" – napisał prezydent na swoim profilu w portalu społecznościowym.

"Dla zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem wszystkie szkoły wyposażyliśmy w niezbędne środki ochrony (maseczki i płyny), wdrożyliśmy procedury dotyczące przyprowadzenia dzieci do szkół, spożywania posiłków, przerw, stwierdzenia zachorowań" – dodał.

Organizacja nauki w szkołach

Prezydent Katowic przedstawił w środę propozycję organizacji nauki w szkołach w rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu nowym roku szkolnym. Plan zakładał, że przedszkola od 1 września będą funkcjonowały normalnie. Klasy I-IV szkół podstawowych (klasy I i IV z uwagi na konieczność zapoznania się z organizacją szkoły i z nowymi nauczycielami, klasa II i III ze względu na ważny aspekt zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły) i uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych – z tego samego powodu – mieli rozpocząć zajęcia w normalnym trybie.

W szkołach podstawowych – w klasach od V do VIII i w szkołach ponadpodstawowych – w klasach drugich i starszych wprowadzony miał być hybrydowy tryb nauczania w dwóch wariantach. W pierwszym scenariuszu połowa klas w danym tygodniu przychodzi do szkoły, a połowa odbywa zajęcia zdalnie – po czym w kolejnym tygodniu następuje rotacja. W drugim wariancie – w pierwszym tygodniu przychodzi połowa uczniów danej klasy, a druga połowa ma zdalne zajęcia, a w kolejnym tygodniu następuje rotacja. Decyzja o wyborze wariantu hybrydowego miała należeć do dyrekcji danej szkoły na podstawie indywidualnej analizy sytuacji w danej szkole.

Katowice to kolejne miasto w woj. śląskim, którego plany w zakresie ograniczenia stacjonarnej nauki w szkołach pokrzyżowały służby sanitarne. W tym tygodniu prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński proponował z kolei, aby dzieci poszły do szkoły dopiero 14 września, odbywając wcześniej rodzaj domowej kwarantanny po powrocie z wakacyjnych wyjazdów. Sosnowiecki sanepid również nie wyraził na to zgody.

