Jezioro Głębokie znika. Nie do końca wiadomo dlaczego

Nazwa Jeziora Głębokiego pochodzi od tego, że dno w najgłębszym miejscu znajduje się dwadzieścia pięć metrów poniżej poziomu wody. Teraz z każdym dniem wody w jeziorze jest coraz mniej. Mieszkańcy Międzyrzecza, którzy wypoczywają nad zbiornikiem wodnym przyznają, że zmiany są widoczne.

Pomost na Jeziorze Głębokim zbudowano rok temu. Wszystko poszło zgodnie z planem. Dziś pomost stoi na plaży. Był tam brodzik dla dzieci. Pozostały po nim kałuże.

- Łowię już od pięciu lat, od trzech lat woda tutaj tak ubywa, że co raz gorzej - mówi jeden z lokalnych wędkarzy.

Samorząd chce budować jazy

Nie do końca wiadomo, dlaczego woda znika.

Władze samorządowe rozkładają ręce, bo w samorządowym budżecie nie ma takich środków, które pozwoliłyby szybko zająć się problemem.

WIDEO: Jezioro Głębokie stało się... płytkie. Zobacz materiał

- Szczerze mówiąc nie jest to w żaden sposób zadanie gminy, ale ze względu na to, że jest to turystyka, jest to dobro mieszkańców, uznaliśmy za właściwe wraz z radą podejmowanie działań zmierzających ku temu żeby zatrzymać tę wodę - mówi - stwierdza burmistrz Międzyrzecza, Remigiusz Lorenz.

Plan samorządu jest następujący: burmistrz chce nawiązania współpracy w celu uzyskania rządowych dotacji na budowe jazów. Jazy to sztuczne zbiorniki, które pozwolą gromadzić wodę i w czasie suszy odprowadzać ją do jeziora. Działania są na etapie planów i rozmów, a jezioro niknie w oczach.

ZOBACZ: Turkusowe "jezioro" kusi instagramowiczów. Elektrownia ostrzega: to wysypisko odpadów

- Dokonujemy pomiarów i widzimy, że te spadki są rzeczywiści postępujące i zatrważające - ocenia Marek Sancewicz z Międzyrzeckiego Ośrodku Sportu i Wypoczynku.

To nie jedyny przypadek. Zalew Sulejowski wysycha

Podobne zmiany następują na Zalewie Sulejowskim, sztucznym zbiorniku wodnym w województwie łódzkim.

- Od 2015 roku obserwujemy naprawdę pogłębiającą się suszę i tą właśnie suszę hydrologiczną, zarówno na rzekach, jak i na jeziorach obserwujemy (w ten sposób - red.), że poziom wód cały czas opada - ocenia Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

ZOBACZ: Jezioro Solińskie zamarzło. Pierwszy raz od piętnastu lat

Powodów tych sytuacji może być wiele. Długotrwała susza, budowa dróg w okolicy jezior, masowe kopanie studni głębinowych. Jedno jest pewne. Chodzi o działalność człowieka.

WIDEO - Jakimowiczowi puściły nerwy. Zażądał wyproszenia gościa ze "Skandalistów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kło/hlk/bas/ Polsat News, polsatnews.pl