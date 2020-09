- Najpierw próbowali zrzucić winę na Kaczyńskiego, który rządził Warszawą przez 3 lata. Teraz próbują zrzucić to na domniemanych terrorystów. My na wybrzeżu mówimy dość. Muszą warszawiacy na skutek nieudolności rządów swojego prezydenta za to zapłacić - powiedział w "Debacie Dnia" o awarii "Czajki" Kazimierz Smoliński (PiS).

- Ktoś zbadał stan tej infrastruktury. Są to specjaliści, złożyli swój podpis i złożyli ten wniosek do prokuratury (...) W mojej ocenie zrobił ktoś to w sposób bardzo rozsądny, przemyślany i na bazie pewnych materiałów dowodowych - wskazał Waldemar Sługocki (PO).

ZOBACZ: Budowa tymczasowego kolektora "Czajki". Prace ruszą w środę

- W tej chwili Platforma szuka winnych wszędzie poza sobą i w związku z tym wszyscy, którzy ich teraz krytykują, to nie mają racji, a jedynym sprawiedliwym jest Rafał Trzaskowski, ale jeżeli się przyjrzymy tym rządom Trzaskowskiego w Warszawie, to nie widać co on w tej Warszawie zrobił - mówiła Joanna Senyszyn (Lewica).

Wideo: zobacz fragment "Debaty Dnia"

"Trzaskowski naraża się dziś na śmieszność"

- Niestety, jak jakiś mechanizm nie działa, to ma tendencję do częstego psucia się. Trzaskowski naraża się dziś na śmieszność mówiąc, że był to atak terrorystyczny - ocenił Robert Winnicki (Konfederacja).

ZOBACZ: Awaria w "Czajce". Policja weszła do stołecznego ratusza i MPWiK

Prowadząca Agnieszka Gozdyra pytała co, jeżeli okaże się, że ktoś to zrobił specjalnie. - Jeżeli okaże się, że terroryści uszkodzili kanalizację w Warszawie na złość Trzaskowskiemu, żeby nie ogłosił rozpoczęcia działalności swojego ruchu, to wtedy uderzę się w pierś - odparł poseł Konfederacji.

- Najpierw próbowali zrzucić winę na Kaczyńskiego, który w ciągu 30 lat rządził Warszawą 3 lata. Teraz próbują zrzucić to na domniemanych terrorystów. My na wybrzeżu mówimy dość! Muszą warszawiacy na skutek nieudolności rządów swojego prezydenta za to zapłacić - powiedział w "Debacie Dnia" Kazimierz Smoliński (PiS).

- Trzaskowski sam zniechęca warszawiaków do siebie. Ten most, to jest naprawdę niewielki koszt w porównaniu do tego, ile warszawiacy będą musieli zapłacić, jeżeli Trzaskowski nie znajdzie szybkiego, dobrego rozwiązania, które powinien mieć, a on go wciąż nie ma - dodał.

WIDEO - "Katastrofa dla Polski". Hołownia mówi o faworycie wyborów w USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News