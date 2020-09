Prace związane z budową tymczasowego kolektora przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" rozpoczną się w środę – poinformował we wtorek wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński.

- Od jutra dzięki przychylności strony rządowej rozpoczynamy prace w tym zakresie (budowy tymczasowego systemu przesyłowego ścieków - red.). Będzie zestawiany most pontonowy, a na mim układane nitki rurociągu – powiedział Soszyński na konferencji prasowej.

Przyznał, że stołeczne MPWiK będzie musiało ponieść koszty realizacji tej inwestycji. W jego ocenie będą one podobne do zeszłorocznych. Zapytany, czy podobnie, jak w ubiegłym roku, należy się liczyć z wydatkami sięgającymi 40 mln zł, odpowiedział, że przedsiębiorstwo jest na to przygotowane.

"Przewierty HDD"

Wiceprezydent wyjaśnił, że zgodnie z założeniami tymczasowy rurociąg ma działać do końca listopada.

W tym samym czasie będzie budowany pod dnem Wisły nowy kolektor. - Podjęto decyzję, że będą wykonywane przewierty HDD – powiedział.

HDD - ang. Horizontal Directional Drilling, czyli horyzontalne przewierty kierunkowe, to nowoczesna technologia polegająca na wykonywaniu poziomych przewiertów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących można wykonać je z dużą precyzją.

Remont kolektorów, które uległy awarii

- Ta metoda jest wykorzystywana do realizacji różnego rodzaju inwestycji, my ją chcemy wykorzystać do budowy instalacji do przesyłu ścieków – wskazała prezes MPWiK Renata Tomusiak.



MPWiK będzie również prowadziło remont kolektorów, które uległy awarii. - Remont dotychczasowych kolektorów zajmie dużo więcej czasu. Układ będzie musiał zostać przeprojektowany i w jakimś sensie odtworzony na nowo. Tu zakładamy, że zajmie to, co najmniej kilkanaście miesięcy – ocenił Soszyński.

Wiceprezydent Warszawy odniósł się również do informacji, że policja zażądała od MPWiK oraz władz miasta dokumentów związanych z awarią kolektorów. - To jest normalne, biorąc pod uwagę rozmiar awarii, że uprawnione do tego służby prowadzą kontrolę. (…) Byłoby źle, gdyby służby tej kontroli nie prowadziły - oznajmił.

- Zobaczymy, czy wojsko nam wystawi fakturę. Premier postanowił, że mamy ponieść wszystkie koszty - mówił wcześniej na konferencji prasowej Trzaskowski.

