Polacy masowo rezygnują z lokat bankowych

Od początku epidemii z bankowych lokat w Polsce odpłynęły 53 miliardy złotych. Tylko w lipcu było to prawie 13 miliardów. Takie są najnowsze dane NBP. Analitycy HRE Investments są pewni, że niechęć do lokat w najbliższych miesiącach będzie narastała.

Pod koniec lipca na lokatach oszczędnościowych Polacy mieli 237 miliardów złotych. Jeszcze w lutym było to 290 miliardów. Ogromna część tej kwoty przypadała na lokaty złotowe - oszczędności walutowe stanowiły równowartość mniej niż 23 miliardów złotych.

Wycofana co piąta złotówka

Od marca obserwujemy nienotowany nigdy wcześniej w historii odpływ pieniędzy z lokat. W ciągu zaledwie pięciu miesięcy wycofano blisko 53 miliardy złotych. Już prawie 1 złotówka na 5, które Polacy przed epidemią trzymali na lokatach wróciła do właścicieli. Co więcej, tempo wycofywania pieniędzy nie maleje - w lipcu tego roku nawet wzrosło.

Przyczyna zjawiska jest oczywista. Narodowy Bank Polski radykalnie obniżył stopy procentowe i banki komercyjne w ostatnich miesiącach zmuszane są do kolejnych cięć oprocentowania depozytów. W efekcie - jak podkreśla Bartosz Turek, analityk HRE Investments - ktoś komu dziś kończy się lokata może doznać niemałego szoku, gdy jego bank zamiast kilku procent odsetek zaproponuje mu kilka promili w skali roku. Wielu klientów na takie warunki nie chce przystawać i nie decyduje się na zamrażanie kapitału.

Z taką sytuacją powinniśmy mieć do czynienia jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy - wraz z tym jak kolejnym posiadaczom oszczędności kończyć się będą lokaty zakładane jeszcze przed epidemią, czyli na warunkach lepszych niż teraz.

Wolimy rachunki bieżące

Rezygnacja z lokat nie wywołuje jednak nadmiernego odpływu pieniędzy z banków. Te co prawda prowadzą coraz mniej lokat, ale w zamian klienci powierzają im coraz więcej pieniędzy w ramach rachunków bieżących - zwykłych i oszczędnościowych. W lutym Polacy mieli na takich właśnie rachunkach 260 miliardów złotych, a w lipcu już ponad 600 miliardów.

Tempo napływu pieniędzy na rachunki bieżące wzrosło w czasie pandemii 2-3 razy. Rachunki są podobnie oprocentowane jak lokaty, ale dostęp do pieniędzy jest w ich wypadku łatwiejszy. Do tego wycofanie środków z konta oszczędnościowego nie wiąże się z utratą odsetek. Zdaniem Bartosza Turka z HRE Investments, napływ pieniędzy na rachunki można łączyć także z tym, że część obywateli ogranicza konsumpcję i gromadzi oszczędności na "czarną godzinę".

Inwestowanie alternatywne

W obliczu słabości lokat sporo osób zastanawia się co zrobić z posiadanym kapitałem, aby ten przestał tracić na wartości wraz z postępującą inflacją. Jest to główny powód coraz większego zainteresowania obligacjami skarbowymi, giełdą, złotem, funduszami inwestycyjnymi czy nieruchomościami. To ostatnie rozwiązanie najczęściej przyjmuje postać zakupu mieszkania na wynajem.

Jak podkreślają analitycy HRE Investments, na rynku nie brakuje też innych możliwości - na przykład inwestycji grupowych, w ramach których można zostać udziałowcem przedsięwzięcia takiego jak portfel mieszkań na wynajem, renowacja kamienicy czy pojedyncze przedsięwzięcie deweloperskie. Wszystkie te propozycje wiążą się z podwyższonym ryzykiem, ale też stwarzają szansę zarobku wielokrotnie większego niż ten, który wynika z dzisiejszych ofert bankowych.

Jacek Brzeski