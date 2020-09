Odnaleziono ludzkie kości w dawnym centrum handlowym. Na miejscu pracuje policja

Ludzkie kości znaleziono w dawnym chińskim centrum handlowym przy ul. Nowy Świat w Kaliszu – poinformował we wtorek podk. Witold Wożniak z biura prasowej kaliskiej komendy policji.

We wtorek pracownicy remontujący budynek po dawnym chińskim centrum handlowym przy ul. Nowy Świat znaleźli szczątki co najmniej kilu osób. Były one zakopane przy fundamentach na głębokości około 2 metrów.

- Na miejscu pracuje policja, o sprawie zawiadomiono też prokuraturę – dodał Wożniak. W dawnym centrum chińskim ma powstać Akcelerator Kultury, dlatego miasto rozpoczęło remont adaptacyjny obiektu.

ms/PAP