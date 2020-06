Niecodzienne znalezisko na posesji. Odkryto szczątki żołnierza Carskiej Armii Rosyjskiej

Odnalezione ludzkie szczątki wraz z częścią umundurowania wojskowego mogą należeć do młodego żołnierza Pułku Piechoty Carskiej Armii Rosyjskiej - informuje mazowiecka policja. Świadczyć o tym może guzik od munduru z dwugłowym orłem, długie charakterystyczne buty oraz pas z klamrą.

Dyżurny Komendy Powiatowej w Wyszkowie otrzymał zgłoszenie ws. odnalezienia ludzkich szczątków. Znalezisko zostało odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych na terenie posesji. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek na terenie gminy Rząśnik (woj. mazowieckie), w miejscowości Wólka Folwark.

Szczątki przewieziono do prosektorium

"Na miejsce natychmiast zostali skierowani policyjni specjaliści wspólnie z technikiem kryminalistyki. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przez kilka godzin wykonywali czynności procesowe, zabezpieczali miejsce i ślady oraz sporządzali niezbędną dokumentację mającą na celu wyjaśnić tę niezwykłą historię. Zabezpieczone szczątki zostały przewiezione do policyjnego prosektorium, gdzie zostaną poddane szczegółowym oględzinom, wykonanym przez biegłych sądowych" - podała mazowiecka policja.

Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują na to, że odnalezione ludzkie szczątki wraz z częścią umundurowania wojskowego należą do młodego żołnierza Pułku Piechoty Carskiej Armii Rosyjskiej. Dowodem na to może być m.in. guzik od munduru z dwugłowym orłem, pas z klamrą, a także charakterystyczne długie buty.

Liczne cmentarze i mogiły żołnierzy

W powiecie wyszkowskim znajdują się liczne cmentarze i mogiły poległych żołnierzy z czasów I i II wojny światowej.

Nieopodal miejsca znaleziska - w odległości około 800 metrów - znajduje się cmentarz żołnierzy poległych w I wojnie światowej, m.in. podczas walk wojsk obu frontów w lipcu 1915 roku, które były prowadzone na terenie gminy Rząśnik.

Do szeregów Carskiej Piechoty wcielano również wielu Polaków. Służby o odkryciu w miejscowości Wólka Folwark powiadomiły Instytut Pamięci Narodowej, który w tej sprawie jest w kontakcie z policją. Więcej szczegółowych informacji przyniesie dalsze śledztwo.

