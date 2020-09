View this post on Instagram

Właśnie zakończyliśmy pierwszy dzień zdjęć do najnowszych spotów Stowarzyszenia Program Czysta Polska, które już niedługo zobaczycie na antenie @polsatofficial. Wystąpią w nich eko aktywiści, artyści, eksperci - ludzie, którzy chcą zabierać głos w obronie środowiska. W spotach poruszymy tematy najważniejsze dla nas i naszej planety: czyste powietrze, czysta woda i jej braki, emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie Ziemii plastikiem. Tymczasem dbajmy o nasz wspólny dom, bo drugiego takiego nie mamy! Kulisy planu na naszym InstaStories ♻️🌍💪🏼 Dziękujemy @global.benefit @eko.paulinagorska @malgorzatapieczynska_ @dominika_tarczynska @blackfish_studio i wszystkim innym zaangażowanym to był super dzień! #ProgramCzystaPolska #ekologia #ochronaśrodowiska #eko #czystepowietrze #czystawoda #stopplastic