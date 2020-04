50. Dzień Ziemi. Program Czysta Polska zachęca: #ZaczynamOdSiebie

Dziś po raz 50. obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Stowarzyszenie Program Czysta Polska zachęca do włączenia się we wspólną akcję #ZaczynamOdSiebie. Każdy może w prosty sposób pokazać, jak dba o planetę.

Stowarzyszenie Program Czysta Polska łączy ludzi troszczących się o kondycję Ziemi. Z okazji jej święta zainicjowano akcję #ZaczynamOdSiebie.

Program Czysta Polska: #ZaczynamOdSiebie

Jak pokazać swoje zaangażowanie w ochronę planety? Wystarczy zamieścić na Instagramie krótki, trwający od 15 do 30 sekund, filmik, którego tematem będą własne działania dla niej. Aby dotarł on do większej grupy odbiorców, warto dodać wspomniany hasztag oraz oznaczyć profil @programczystapolska.



Do akcji włączyli się: Edyta Herbuś, Anita Sokołowska, Krzysztof Ibisz, Sylwia Lipka, Igor Herbut, Karolina Gilon, Kacper Kuszewski i Nicole Bogdanowicz.

"Dziś Międzynarodowy Dzień Ziemi. Każdy z nas może mieć realny wpływ na kondycję naszej planety, dlatego ja #ZaczynamOdSiebie - dołączyłam do @programczystapolska !!! Każdego dnia wprowadzam zmiany w trosce o środowisko naturalne. Ty też możesz dołączyć !!!" - napisała na Instagramie Anita Sokołowska.

"Wciąż odbijamy piłeczki"

Z uwagi na pandemię koronawirusa akcje edukacyjne przenoszą się do przestrzeni wirtualnej. To tam organizacje pozarządowe i osoby publiczne z całego świata uświadamiają politykom i obywatelom, jak szkodliwe dla ludzi i zwierząt są postępujące zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska.



Wielu z aktywistów w mediach społecznościowych podkreśla bezsilność wobec wielkich koncernów napędzających przemysł.

"Dziś widzę, po przeczytaniu postów w social mediach większości ngos’ow i aktywistów, że odbijamy piłeczki i na ten nieustający meczyk siłowy zużywamy najwięcej energii. Słowo »zaorać« kogoś nawet w dyskusjach o aktywizmie weszło do normalnego słownika i tak się właśnie orzemy, oceniamy, zawstydzamy. Tymczasem wielkie koncerny paliwowe, mięsne czy modowe robią swoje" - pisze Anna Pięta, autorka podcastu MUDA Talks.

ZOBACZ: Pisarka, aktorka, aktywistka - zrezygnowały z kupowania nowych ubrań. W trosce o planetę



Zwraca również uwagę na trwający od niedzieli pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego.



"W Polsce właśnie pali się jedno z najlepiej zachowanych torfowisk w Europie i jeden z największych parków narodowych w naszym kraju. Podobnie jak w Australii, przyczyną jest susza i tzw. »kontrolowane podpalenia«. Uwielbiam tę ludzką omnipotencję, która uważa, że nawet w czasie wielkiej suszy jest w stanie kontrolować żywioł ognia" - dzieli się spostrzeżeniami.

ZOBACZ: Biebrzański Park Narodowy wciąż płonie. "Giną nowo narodzone łosie, sarny, jelenie, dziki"



Można panikować



Z kolei Młodzieżowy Strajk Klimatyczny na Facebooku udostępnił zwiastun filmu Jonathana L. Ramseya "Można panikować". Opowiada on o życiu i dorobku klimatologa Szymona Malinowskiego, dyrektora departamentu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim, założyciela portalu "Nauka o klimacie" oraz autora popularnonaukowej książki o tym samym tytule.

ZOBACZ: Ograniczanie plastiku a rzeczywistość w PKP. Czy coś się zmieni?



"Ta postać jest przykładem, że KAŻDY może przyczynić się do ratowania naszej planety. Musimy tylko zaakceptować, szczególnie w naszym kraju, że kryzys klimatyczny jest faktem i stanowi dla nas realne zagrożenie" - podkreślają aktywiści i zapowiadają internetową premierę w serwisie YouTube (1-7 czerwca).





"Ostatnio daliśmy jej trochę odpoczynku"



Katarzyna Wągrowska, znana z promowania idei zero waste, w "życzeniach" dla planety zauważa, że pandemia koronawirusa pozwoliła Ziemi odetchnąć.

ZOBACZ: Jak marnować mniej żywności? Podpowiadamy



"Dziś Światowy Dzień Ziemi. Ostatnio daliśmy jej trochę odpoczynku. Produkcja w Chinach spowolniła na kilka tygodni i nagle 25 procent emisji gazów cieplarnianych mniej. Pracujemy zdalnie, nie latamy samolotami - jakość powietrza znacznie się poprawiła" - pisze na Instagramie.⁣

"Życzę Ci jeszcze miliardów lat, Ziemio!"

Autorka bloga ograniczamsie.pl podpowiada też, w jaki sposób każdy z nas może pomóc środowisku.



"Czy wiesz, jaki jest najlepszy sposób na to, by dać odetchnąć planecie? To ograniczanie się w konsumpcji! Jeśli kupuję tylko co, to mi rzeczywiście niezbędne, nie marnuję niepotrzebnie zasobów wymaganych do produkcji żywności, ubrań czy sprzętów" - czytamy.

ZOBACZ: Zero waste w czasie pandemii. "Rękawiczki wyrzucamy do odpadów zmieszanych"



Wągrowska wspomina również o jedzeniu większej ilości warzyw i ograniczeniu spożycia mięsa, kupowaniu u lokalnych wytwórców oraz w second handach, unikaniu plastiku i niemarnowaniu jedzenia.



"Życzę Ci jeszcze miliardów lat, Ziemio! I bezproblemowych lokatorów" - podsumowuje.

WIDEO - Ksenofobia w Chinach. "Niechęć do obcokrajowców jest nieporównywalna z wcześniejszymi falami" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Aleksandra Cieślik/ polsatnews.pl