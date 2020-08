Przerwy świąteczne i egzaminy. Minister edukacji narodowej mówił o terminach

Szef MEN podczas konferencji prasowej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku wyraził nadzieję, że "zasady bezpiecznego funkcjonowania szkół spowodują, że bez problemów zajęcia stacjonarne będą mogły być nie tylko rozpoczęte, ale kontynuowane przez cały rok szkolny, że egzaminy odbędą się w zakładanych z góry terminach i nie będziemy koncentrowali się przede wszystkim na epidemii, tylko na tym, jak efektywnie uczona jest młodzież czy dobrze jest wychowywana, czy efekty nauczania są zadowalające i to będą najważniejsze tematy kolejnego roku szkolnego".

ZOBACZ: Dyrektor szkoły zdecyduje o przesunięciu roku szkolnego? Propozycja ZNP

"Staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki"

Piontkowski ocenił, że "niezbyt licznym, ale ważnym elementem polskiej edukacji, jest edukacja włączająca, przeznaczona dla dzieci ze specjalnymi potrzebami". Jak mówił, "część z nich uczy się w specjalnych placówkach – szkołach czy ośrodkach wychowawczych, ale część z tych dzieci uczy się w szkołach ogólnodostępnych".

ZOBACZ: Siemoniak: chciałbym, żeby dzieci normalnie chodziły do szkoły

- W jednych i drugich typach placówek staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki stąd publikowanie dobrych praktyk pracy z takimi uczniami, a także próba stworzenia takich centrów kształcenia nauczycieli oraz ośrodków pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – podkreślił.

Terminy przerw świątecznych i egzaminów

Poinformował, że "przerwa świąteczna bożonarodzeniowa będzie od 23 do 31 grudnia". "Potem ferie zimowe tradycyjnie, odbywające się z pewnym przesunięciem tak, aby wszystkie województwa naraz nie korzystały z tej przerwy zimowej. Pierwsze województwa rozpoczną przerwę zimową 18 stycznia, a ostatnie zakończą 28 lutego. Wiosenna przerwa świąteczna będzie od 1 do 6 kwietnia, a zakończenie zajęć dydaktycznych przewidujemy na 25 czerwca" – mówił szef resortu edukacji.

ZOBACZ: Matura 2020. "Młodzi walczyli samotnie"

Przypomniał, że egzaminy maturalne odbędą się na początku maja. "Od 4 maja ruszy maraton maturalny, który potrwa prawie trzy tygodnie, natomiast egzaminy ósmoklasisty w tym roku zdecydowaliśmy się przenieść o miesiąc później. To jest spełnienie postulatów dyrektorów wielu szkół podstawowych, którzy twierdzili, że młodzież, gdy zbyt wcześnie przystępuje do egzaminu, to potem nie ma motywacji, aby przez ostatni miesiąc lub półtora jeszcze uczestniczyć aktywnie w zajęciach szkolnych, stąd przesunięcie terminu egzaminu ósmoklasisty na końcówkę maja" – wyjaśnił.

Jak dzieci spędzały wakacje?

Odnosząc się do końca wakacji, przekazał, że w tym roku ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało "mniej dzieci niż w poprzednich latach". - W bazie wypoczynku mieliśmy ponad 20 tys. zgłoszeń, prawie 660 tys. uczniów skorzystało z zorganizowanego wypoczynku przytłaczająca większość dzieci korzystała z wypoczynku na terenie kraju - powiedział Piontkowski.

ZOBACZ: Ilu rodziców chce powrotu dzieci do szkół? Sondaż

Dodał, że "wyjazdy zagraniczne były bardzo, bardzo nieliczne; to jest zaledwie kilka tys. osób, które wyjeżdżało na zorganizowany wypoczynek poza granicami naszego kraju".

WIDEO - "Na powikłania po anginie też się umiera". Wicedyrektor warszawskiej podstawówki na konferencji MEN Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/PAP