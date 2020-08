"Sytuacja niezbyt niekomfortowa". Piontkowski o zarobkach ministrów

- W kuluarach politycy wszystkich opcji politycznych mówią o tym, że po ostatnich obniżkach wynagrodzeń, po braku waloryzacji przez kilkanaście lat wynagrodzenia polityków są niewspółmierne do obowiązków, które są na nich nakładane - powiedział gość Piotra Witwickiego.

Odnosząc się do pojawiających się kwot w ustawie powiedział: "to już każdy Polak będzie osądzał, czy one są za duże, czy za małe".

- Tak, jak czasami nasi przeciwnicy mówią o zbyt niskich zarobkach nauczycieli, to tak samo inni mówią o niewystarczających zarobkach polityków - stwierdził.

Podwyżki wynagrodzeń

Podwyżka wynagrodzeń dla prezydenta, premiera, parlamentarzystów i ministrów oraz pensja dla pierwszej damy - to przewiduje ustawa, którą w piątek przyjął Sejm. W poniedziałek senatorowie głosowali ws. tych wywołujących kontrowersje zapisów. Za odrzuceniem projektu głosowało 48 senatorów, przeciw było 45, nikt się nie wstrzymał. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Nowela zakłada, że wynagrodzenia m.in. prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego, a nie, jak dotąd, z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej. Posłowie zdecydowali, że wynagrodzenie będzie przysługiwać również pierwszej damie.

Po zmianach pensje najważniejszych osób w państwo miałyby kształtować się w następujący sposób:

Prezydent 25 981 zł

Premier - 21 984 zł

Ministrowie z Kancelarii Premiera - 17 987 zł

Pierwsza dama - ok. 18 000 zł

Posłowie mieliby zarabiać 0,63 wynagrodzenia sędziego SN, czyli ok. 12 600 zł brutto (obecnie otrzymują 8 tys. zł). Wyższa byłaby też dieta poselska – wzrosłaby z ok 2,5 tys. zł do ok. 4250 zł. Oznacza to łączną podwyżkę miesięcznego uposażenia i diety poselskiej o ok. 4,5 tys. netto.

Jak to obliczono? Projekt przewiduje, że prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. Zaproponowano również, by pierwszej damie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne odpowiadające 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN.

