Niedziela przyniesie nam burze o wyjątkowej intensywności. Choć opady będą się pojawiać już w pierwszej połowie dnia, to jednak najbardziej niebezpiecznie będzie zwłaszcza późnym popołudniem, wieczorem i w nocy w pasie od Śląska i Małopolski przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Mazowsze i Kielecczyznę po Mazury, Podlasie i Lubelszczyznę.

Spodziewamy się tam wyładowań atmosferycznych z ulewnym deszczem do 30 litrów na metr kwadratowy (lokalnie do 50 litrów) deszczu, gradem o średnicy do 3 cm (lokalnie do 5 cm) i wiatrem w porywach do 100 kilometrów na godzinę (lokalnie do 120 km/h). Możliwe są trąby powietrzne.

Na zachodzie i północy kraju będzie pochmurno i deszczowo. Z kolei na południowym wschodzie przez cały dzień utrzyma się słoneczna i sucha aura.

Od chłodu aż po upał

Temperatura będzie popadać w skrajności. W tym samym czasie, gdy na zachodzie będzie zaledwie 15 stopni, to na południowym wschodzie termometry pokażą nawet do 32 stopni.

Wiatr zacznie zmieniać kierunek z południowego na północny i wzmagać się. Jego średnia prędkość dochodzić będzie do 10-20 km/h, a w porywach do 40-50 km/h. W czasie burz będzie znacznie silniejszy.

Biomet niekorzystny

Ciśnienie w samo południe wyniesie od 1006 hPa na południu do 1010 hPa na północnym wschodzie. Przez cały dzień będzie się lekko wahać.

Biomet z powodu burz, deszczu i zróżnicowanych temperatur będzie niekorzystny, co osoby wrażliwe mogą odczuwać w postaci bólu głowy, senności i rozkojarzenia.

Prognoza pogody na 30 sierpnia

Poniedziałek w kratkę

Na zachodzie i północy ostatni dzień tegorocznych wakacji i zarazem pierwszy dzień nowego tygodnia minie pod znakiem chmurzącego się nieba i obfitych, ciągłych opadów deszczu, miejscami połączonymi ze słabymi burzami. Może spaść nawet do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy.

Na południu, wschodzie i w centrum będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Opadów nie spodziewamy się. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie do 22 stopni na południowym wschodzie.

Łukasz Mielczarek/ twojapogoda.pl