Wielka woda w Warszawie. Miasto sparaliżowane po ulewie

- Do tej pory otrzymaliśmy około 300 zgłoszeń - poinformował kpt. Wojciech Kapczyński z stołecznej straży pożarnej. Dodał, że strażacy cały czas otrzymują kolejne zgłoszenia po ulewie.

Studzienki nie nadążały. Woda wybijała na metr w górę

Mocno ucierpiała dzielnica Bielany. Pod wodą znalazło się osiedle między ulicami Podleśną a Gwiaździstą. Mieszkańcy niektórych bloków nie mogą wejść do swoich mieszkań, bo uniemożliwia im to potężne rozlewisko. Przed wejściem do klatek schodowych ustawiono worki z piaskiem.

Z kolei lokatorom, którzy podczas ulewy byli w budynkach, trudno jest opuścić osiedle. Drogi dojazdowe "zamieniły się w rzeki".

Zalane są także pobliska dzielnica Żoliborz, a także ulica Żwirki i Wigury, Wisłostrada w kierunku Łomianek, a także Plac Trzech Krzyży. Woda ze studzienek wybijała na ok. 1 metra w górę.

Ogromne ilości wody spływały ulicą Książęcą, która jest jedną z głównych dróg dojazdowych na Powiśle. Samochody brodziły w niej powoli, zanurzone do połowy kół. Podobne problemy dotknęły także inne rejony Śródmieścia.

Woda zalała także ulice położone na prawobrzeżnej części stolicy. Deszczówka, której nie nadążały odprowadzać studzienki, sięgała na poziom kilkunastu centymetrów - m.in. na ul. Francuskiej i Zwycięzców. Nieco lepiej było na ul. Fieldorfa i w okolicach ul. Ostrobramskiej.

Nieprzejezdne są też m.in. Trasa Łazienkowska w rejonie hali Torwar oraz ulice na Ochocie, m.in. Grójecka i Opaczewska.

Woda wdarła się również do środka stacji kolejowej Warszawa Centralna.

Zalane są również pomieszczenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Środowiska. - Warszawskich strażaków w działaniach wspomogą m.in. strażacy z Legionowa - podał.

Zamknięto stację metra, problemy na skrzyżowaniach

Z kolei rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń przekazała, że z powodu ulewy zamknięta zostaje stacja metra Ratusz Arsenał. - Pociągi nie będą się na niej zatrzymywały - przekazała.

Problemy dotykają też pasażerów autobusów, tramwajów i pociągów w stolicy. "Z powodu trudnych warunków atmosferycznych występują poważne utrudnienia w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego

Nie działa sygnalizacja świetlna w wielu miejscach stolicy - m.in. na Placu Zawiszy, na Rondzie ONZ oraz w pobliży węzła Marsa. Służby pracują nad usunięciem awarii.

