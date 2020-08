Gdzie Jarosław Kaczyński spędza urlop? "Dokonał inspekcji swojej wyspy"

- Nie chcę ujawniać prywatnych planów Jarosława Kaczyńskiego, nie jestem do tego uprawniony. Zawsze wyjeżdżał na wakacje raczej w Polsce - mówił w programie "Gość Wydarzeń" europoseł Adam Bielan. Miejsce wypoczynku prezesa PiS chwilę później na Twitterze zdradził jednak europoseł Joachim Brudziński.

W programie "Gość Wydarzeń" Tomasz Machała pytał swojego gościa, gdzie jest obecnie Jarosław Kaczyński.

Bielan: "Nie jest na Wyspach Kanaryjskich"

- Myślę, że prezes kończy swój urlop, swój wypoczynek - odparł Adam Bielan. - Nie chcę ujawniać prywatnych planów Jarosława Kaczyńskiego, nie jestem do tego uprawniony. Zawsze wyjeżdżał na wakacje raczej w Polsce. Nie jest na Wyspach Kanaryjskich - dodał europoseł PiS.

WIDEO: Adam Bielan w programie "Gość Wydarzeń"

"Dokonał inspekcji swojej wyspy i stada"

Miejsce wypoczynku Jarosława Kaczyńskiego zdradził jednak europoseł PiS Joachim Brudziński. "Jak co roku prezes Jarosław Kaczyński dokonał inspekcji swojej wyspy i swojego stada na Zalewie Szczecińskim" - napisał polityk na Twitterze.

Jak co roku #PJK dokonał inspekcji swojej wyspy i swojego stada na #ZalewSzczeciński 🙂 pic.twitter.com/psq3nlrkzz — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) August 29, 2020

Polityk jednocześnie napisał o "sfinalizowanej inwestycji" odnosząc się do doniesień portalu gs24.pl sprzed trzech lat, który informował cytując rzecznika prezydenta Świnoujścia, że "Prezes Jarosław Kaczyński wystąpił do miasta z prośbą o możliwość wzięcia w długoterminową dzierżawę wyspy Wielki Krzek, sąsiadującej z wyspą Karsibór". "Z informacji, jakie posiadamy, wynika, że prezes PiS zamierza wybudować na wyspie ośrodek wędkarski, w którym nie tylko będzie spędzał czas wolny, ale także udostępni go ministrom i posłom" - mówił portalowi rzecznik.

"Tylko na Pomorzu Zachodnim"

Pod koniec lipca o urlop Jarosława Kaczyńskiego Bogdan Rymanowski pytał Brudzińskiego w programie "Gość Wydarzeń".

Brudziński mówił, że "ma szczęście", bo przyszło mu żyć "w najpiękniejszym zakątku naszej ojczyzny" na - Pomorzu Zachodnim. - Jeżeli ktokolwiek jeszcze zastanawia się, gdzie na urlop - tylko Pomorze Zachodnie. Najpiękniejsze plaże, najpiękniejsze jeziora, piękne lasy - wyliczał polityk PiS.

ZOBACZ: Wakacje Łukasza Szumowskiego. Były minister zdrowia wypoczywa na wyspie Fuerteventura

- Czasami zdarza się, że pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego uda nam się zaprosić na dzień czy dwa, jeżeli jest na Pomorzu Zachodnim, czy w innych regionach - mówił dopytywany, czy wakacje spędzi z prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

WIDEO: Joachim Brudziński w programie "Gość Wydarzeń" (wydanie z 28 lipca)

W "patriotycznych pelerynach"

Brudziński w lipcowym "Gościu Wydarzeń" wspominał też wyjazd sprzed trzech lat, kiedy to z prezesem PiS wybrali się razem na wycieczkę w Beskid Sądecki. Wówczas internet obiegło zdjęcie, na którym widać było, że podczas ulewy politycy mieli na sobie biało-czerwone peleryny.

Na szczycie Koziarza z Jarosławem Kaczyński i Ojcem Zdzisławem Tokarczykiem🙂 Obstawiamy zakłady czy @gazetapl_news 1) pic.twitter.com/7RgTyuPyqg — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) August 20, 2017

- Ja niestety oddałem swoją patriotyczną pelerynę jednemu z uczestników naszej wyprawy na Koziarza w Beskidzie Sądeckim - powiedział Brudziński. - Dopadła nas straszna ulewa, ale nie wymiękliśmy, doszliśmy - dodał polityk.

