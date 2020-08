IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami z gradem i porywami wiatru do 120 km/h oraz z zagrożeniem pojawienia się trąb powietrznych - przekazał synoptyk, hydrolog IMGW Paweł Staniszewski i dodał, że zagrożenie obowiązuje od godz. 17 do ok. godz. 1-2 w nocy z niedzieli na poniedziałek.