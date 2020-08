Koronawirus - Raport Dnia. Sobota, 29 sierpnia

Zakażenie koronawirusem potwierdzono w sobotę u kolejnych 759 osób, zmarło 14 chorych. Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do ministra edukacji o zmianę przepisów, aby rodzice dzieci w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem COVID-19 mieli prawo do decydowania o przejściu na zdalne nauczanie. Czytaj: Koronawirus - Raport Dnia.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią.

66 tys. 239 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce

W sobotę poinformowano o 759 nowych zakażeniach SARS-CoV-2;

Najwięcej przypadków - 139 - odnotowano w woj. mazowieckim (140);

Przekazano informację o śmierci 14 pacjentów w wieku od 63 do 93 lat;

Łączna liczba zgonów wzrosła do 2032;

W ciągu doby wykonano ponad 21,8 tys. testów;

Z powodu Covid-19 w szpitalach przebywa 2237 osób;

87 pacjentów jest pod respiratorem;

100 tys. 845 osób jest objętych kwarantanną;

8817 osób objęto nadzorem epidemiologicznym;

Wyzdrowiało 45 tys. 536 osób.

ZOBACZ: Kolejne przypadki koronawirusa. Najwięcej w mazowieckim

Rzecznik Praw Dziecka za ułatwieniami dla rodziców

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował do ministra edukacji o zmianę przepisów;

Chce, aby rodzice w porozumieniu z dyrektorem szkoły mogli mieć mieć prawo do decydowania o nauczaniu zdalnym;

Chodzi o sytuacje, gdy dziecko jest w grupie podwyższonego ryzyka zakażaniem koronawirusem lub jeśli w domu ucznia mieszka dorosły zagrożony ciężkim przebiegiem COVID-19;

Obecnie dyrektor szkoły może wysłać ucznia na zdalne nauczanie jedynie za zgodą powiatowego inspektora sanitarnego;

W opinii Rzecznika Praw Dziecka obowiązujące przepisy niepotrzebnie wydłużają procedurę.

ZOBACZ: Rodzice zadecydują o nauce zdalnej? Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zmianę przepisów

Kryzys w czterech szkołach w Małopolsce. Nauczyciele na kwarantannie

30 pedagogów musiało się poddać kwarantannie w Małopolsce;

Sytuacja dotyczy powiatu limanowskiego;

Zakażenie wykryto u nauczycielki, która pracuje w czterech szkołach;

Dyrektorzy placówek złożyli do sanepidu wnioski, by rok szkolny mógł rozpocząć się od zdalnego nauczania.

ZOBACZ: Kryzys w czterech szkołach w Małopolsce. 30 nauczycieli na kwarantannie

Wielka demonstracja przeciwko restrykcjom w Berlinie

Policja w Berlinie przerwała w sobotę demonstrację przeciwników restrykcji, wprowadzonych w związku w pandemią koronawirusa;

Demonstracja miała się ona odbyć hasłem "Święto wolności i pokoju";

Zgromadziła m.in. działaczy wypowiadających się przeciwko szczepieniom i sympatyków skrajnej prawicy;

Berlińska policja już w środę oficjalnie zakazała demonstracji przeciwników obostrzeń pandemicznych;

Jednak w piątek sąd administracyjny uchylił tę decyzję

Warunkiem było zachowanie co najmniej 1,5-metrowego dystansu społecznego przez uczestników;

18-tysięczny tłum musiał zrezygnować z manifestacji z powodu nieprzestrzegania rygorów sanitarnych.

ZOBACZ: Policja przerwała wielotysięczną demonstrację przeciwko restrykcjom. Powodem niezachowanie dystansu

WIDEO DNIA - Dyrektor liceum o działaniach ministra edukacji i sanepidu

- Logika działań ministra i sanepidu, według której wesela na 200 osób stanowią zagrożenie epidemiologiczne, natomiast 700 osób w małej szkole nie stanowi zagrożenia, jest dość szczególną. Trudno mi ją zrozumieć, ale pozostaje mi jak najlepiej przygotować szkołę do rozpoczęcia roku szkolnego - powiedział na antenie Polsat News Marcin Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie. Podkreślił, że ma obawy co do powrotu uczniów do szkoły. Według niego nie jest prawdą, że dyrektorzy szkół dostali swobodę działań, "jak początkowo mówił pan minister".

WIDEO - Trump zablokował publikację niektórych dokumentów dotyczących zamachu na Kennedy'ego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/hlk/ polsatnews.pl, PAP