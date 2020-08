- Dzisiejszy kolejny lot amerykańskich bombowców nad Polską pokazuje naszą gotowość do współpracy z sojusznikami z NATO i profesjonalizm Sił Zbrojnych RP. Razem budujemy silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej - ocenił na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

Today’s subsequent flight of @usairforce #B52 bombers over Poland shows our readiness to cooperate with @NATO allies and the professionalism of Polish Armed Forces. Together, we build Poland's strong position in the international arena. pic.twitter.com/9sHq5CREzc — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 28, 2020

Zdaniem szefa MON wspólny lot wykonany z polskimi myśliwcami F-16 "pokazuje profesjonalizm Sił Zbrojnych RP".

Bombowce B-52 nad Unią Europejską

Sojusz Północnoatlantycki poinformował, że sześć bombowców B-52 Stratofortress sił powietrznych USA w piątek przelatuje nad wszystkimi 30 krajami sojuszniczymi NATO. Przelot to element treningu z alianckim lotnictwem. "Dziś Stany Zjednoczone pokazują swoje ogromne zaangażowanie w NATO" - napisał na Twitterze Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.

Today the US shows their powerful commitment to #NATO with six B-52 bombers overflying all 30 Allies. They will be accompanied by dozens of aircraft from across the Alliance. Working together, we fulfil our core mission: to deter aggression, prevent conflict & preserve peace. pic.twitter.com/dJk0g8IHUp — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 28, 2020

Amerykańska ambasador przy NATO nazwała tę wojskową operację lotniczą "historyczną".

"Jako Sojusznicy jesteśmy razem, związani wspólnymi wartościami i zapewniamy zbiorową obronę prawie miliarda ludzi" - napisała Kay Bailey Hutchison, stała przedstawicielka USA przy NATO.

🇺🇸 America's commitment to its @NATO Allies & partners remains ironclad & today’s historic B-52 bomber flight over all 30 #NATO nations is a perfect example. As Allies, we stand together, bound by common values, & provide for the collective defense of nearly 1 billion people. pic.twitter.com/UXqsvFiNx1 — Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) August 28, 2020

Łukaszenka grozi Polsce i Litwie

Tymczasem prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył w piątek, że przemieszczenie amerykańskich samolotów F-16 z Niemiec do Polski stanowiło potencjalne zagrożenie dla jego kraju i było przyczyną postawienia armii białoruskiej w stan gotowości bojowej. Łukaszenka zapowiedział również, że Białoruś pokaże, m.in. Polsce i Litwie, "co to są sankcje".

- 15-20 minut lotu od naszego terytorium. Dla mnie jako głównodowodzącego (dyslokacja F-16) to pytanie. 18 samolotów. Nie wiadomo, w co są uzbrojone. Może to broń jądrowa. Zakładam najgorszy wariant, dlatego musiałem zareagować – powiedział białoruski prezydent, którego cytuje agencja BiełTA. Cztery amerykańskie bombowce strategiczne przelatywały w piątek nad całą Europą. Dwie takie maszyny latały w tym czasie nad Ameryką Północną w ramach zaplanowanych ćwiczeń o nazwie "Allied Sky" (Sprzymierzone Przestworza). W sumie towarzyszyło im około 80 samolotów myśliwskich stacjonujących w państwach z całego Sojuszu. Przeloty policyjne latających fortec Stacjonujące w 5. Skrzydle Bombowym w Minot Air Force Base w Dakocie Północnej samoloty B-52 przyleciały do Europy 22 sierpnia. Ich tymczasową bazą stało się wojskowe lotnisko królewskich sił powietrznych Royal Air Force w Fairford w Wielkiej Brytanii. Na początku tygodnia bombowce ćwiczyły również wspólne operacje lotnicze u wybrzeży Norwegii razem z myśliwcami F-16 i F-35 z tego kraju. ZOBACZ: Szef NATO wzywa Rosję, by nie ingerowała na Białorusi Od 2018 roku Stany Zjednoczone przeprowadziły ponad 200 lotów bombowców wraz z sojusznikami i partnerami. Ostatnio w maju maszyną B-1B Lancer nad obszarami Morza Północnego, Bałtyckiego i Czarnego. W ramach tej operacji dokonano także tzw. przelotu policyjnego nad Macedonią Północną, najmłodszym członkiem NATO. W czerwcu B-52H Stratofortresses wykonywały loty nad Oceanem Arktycznym, a później brały udział w BALTOPS, największych corocznych ćwiczeniach na Bałtyku.

hlk/ PAP, polsatnews.pl