Samolot wczesnego ostrzegania NATO nad Polską. Wojsko wyjaśnia

W sobotę samolot widziany był m.in. w Warszawie, Katowicach i Krakowie. W mediach społecznościowych pełno jest zdjęć i filmów z jego przelotu. Jedno z nich udało się wykonać naszej redakcji.

Choć przelot samolotu nie był widoczny na stronie flightradar24.com, to w internecie można znaleźć fragmenty jego trasy.

To zdjęcia z Krakowa.

Samoloty AWACS E-3A, które są zmodyfikowanymi wersjami Boeinga 707, można rozpoznać dzięki charakterystycznej kopule radaru zamontowanej nad kadłubem. E-3A zwykle działają na pułapie około 10 km. Z tej wysokości samolot jest w stanie stale monitorować przestrzeń powietrzną w promieniu ponad 400 km i może wymieniać informacje - za pośrednictwem cyfrowych łączy danych - z dowódcami innych samolotów oraz wojsk działających na ziemi czy na morzu.

Jak się okazuje samolot AWACS pojawił się w Polsce już w piątek, w Krakowie, gdzie tymczasowo stacjonuje. Jak przekazało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych samolot przez kolejne dni będzie uczestniczył w polsko-amerykańskich ćwiczeniach lotniczych "Aviation Detachment Rotation 20-4".

Samolot ma zabezpieczać dwustronne ćwiczenia lotnictwa amerykańskiego i polskiego - przekazało NATO, dodając iż pozostanie w Polsce do 28 sierpnia. "Współpracując ściśle z Polskim Centrum Kontroli i Raportowania, załoga AWACS będzie wspierać polskie i amerykańskie myśliwce, zapewniając dowodzenie i kontrolę w powietrzu" - podkreślono.

Dodano, że udział samolotów AWACS w ćwiczeniach jest od dawna zaplanowanym działaniem, które obejmuje loty nad terytorium aliantów". Jest to część strategii NATO "wdrożonej w 2014 r. po nielegalnej i bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję".

"Środki te mają na celu zapewnienie wschodnich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego o zaangażowaniu i solidarności w obrębie NATO; mają także na celu powstrzymanie wszelkiej ewentualnej agresji na kraje członkowskie NATO" - przekazano w komunikacie NATO Press.

