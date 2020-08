Łukaszenka do Polski i Litwy: pokażemy wam, co to są sankcje

Prezydent Alaksandr Łukaszenka oświadczył w piątek, że przemieszczenie amerykańskich samolotów F-16 z Niemiec do Polski stanowiło potencjalne zagrożenie dla Białorusi i było przyczyną postawienia armii białoruskiej w stan gotowości bojowej.

- 15-20 minut lotu od naszego terytorium. Dla mnie jako głównodowodzącego (dyslokacja F-16) to pytanie. 18 samolotów. Nie wiadomo, w co są uzbrojone. Może to broń jądrowa. Zakładam najgorszy wariant, dlatego musiałem zareagować – powiedział białoruski prezydent, którego cytuje agencja BiełTA.

ZOBACZ: Ukraina wstrzymuje kontakty z Białorusią

- Po co zaczęli w tym czasie rozmieszczać jednostki NATO przy naszych granicach? Przy samej granicy manewry. Co miałem robić? Też rozmieściłem tam wojska, pół armii postawiłem w gotowości bojowej – dodał Łukaszenka.

Kwestia Polski i Litwy

Alaksandr Łukaszenka oświadczył w piątek, że Białoruś pokaże, m.in. Polsce i Litwie, "co to są sankcje". Prezydent zasugerował ograniczenie tranzytu przez Białoruś dla krajów zachodnich.

- (Polacy i Litwini) wysyłali przez nas do Chin i Rosji, to teraz będą latać lub handlować przez Bałtyk i Morze Czarne z Rosją, itd. – oświadczył w piątek Alaksandr Łukaszenka. ZOBACZ: Cichanouska: na Białorusi nikt nie wybaczy Łukaszence tego, co zrobił - A w sprawie produkcji, na którą Rosja wprowadziła embargo, niech nawet nie marzą – dodał.

