"Choć w wielu sprawach się nie zgadzamy, to w tej odzew na razie jest bardzo dobry. Wygląda na to, że w środę będziemy konkretnie i merytorycznie rozmawiać na temat pomocy naszym sąsiadom" - napisał szef rządu w poniedziałek na Facebooku, odnosząc się do spotkania.

Już w poniedziałek, po wystosowaniu zaproszenia, przedstawiciele wszystkich klubów i kół zadeklarowali obecność, za co Morawiecki podziękował, wyrażając zarazem nadzieję na zaangażowanie się w tę kwestię całej polskiej sceny politycznej. "Dyskusja na temat możliwych scenariuszy" W środę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że spotkanie rozpocznie się o godz. 12. - Z jednej strony będą przedstawione działania rządu na forum krajowym i międzynarodowym, a z drugiej strony odbędzie się dyskusja na temat możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji na Białorusi - powiedział szef KPRM. Kto przyjdzie na spotkanie? Parlamentarny klub PiS na spotkaniu reprezentować będą wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Z klubu Koalicji Obywatelskiej udział wezmą m.in. lider PO Borys Budka i były wiceszef MSZ Paweł Kowal. ZOBACZ: Milinkiewicz: jeżeli będą wybory, to nie z chęci Łukaszenki, a z rozkazu Putina Lewicę będą reprezentować europoseł, lider Wiosny Robert Biedroń, który jest przewodniczącym delegacji europarlamentu ds. relacji z Białorusią, a także członkowie sejmowej komisji spraw zagranicznych: jeden z liderów Lewicy Razem Maciej Konieczny i wiceszef SLD Andrzej Szejna, który jest także wiceszefem delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W spotkaniu uczestniczyć będą też przedstawiciele klubu Koalicja Polska - PSL - Kukiz'15, posłowie: Marek Sawicki, Jacek Protasiewicz oraz Paweł Szramka. W imieniu Konfederacji na spotkaniu z premierem pojawią się: szef sejmowego koła Jakub Kulesza oraz Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki i Grzegorz Braun. Gwałtowne protesty na Białorusi Protesty na Białorusi trwają od wyborów prezydenckich 9 sierpnia, w których według oficjalnych danych ubiegający się o reelekcję Alaksandr Łukaszenka miał zdobyć 80,1 proc., a kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska - 10,1 proc. głosów. Wielu Białorusinów uważa, że wyniki zostały sfałszowane. Podczas protestów powyborczych w kraju co najmniej trzy osoby zginęły, a 200 zostało rannych. W ubiegłym tygodniu zatrzymano blisko 7 tys. osób; wiele brutalnie pobito. Jest kilkudziesięciu zaginionych. ZOBACZ: Ciało Białorusina znalezione w lesie. Zaginął podczas protestów W związku z sytuacją w Mińsku odbył się m.in. nadzwyczajny szczyt UE w formie wideokonferencji, w trakcie którego unijni liderzy zatwierdzili indywidualne sankcje wobec osób, które przyczyniały się do fałszowania wyborów lub brutalnego pacyfikowania pokojowo protestujących. Obecnie w Brukseli powstaje pełna lista osób, które zostaną objęte sankcjami. Unijna "27" zatwierdziła także program wsparcie organizacji pozarządowych i wolnych mediów na Białorusi. Polski fundusz dla represjonowanych Szef polskiego rządu zapowiedział natomiast stworzenie specjalnego funduszu, którego celem miałoby być wsparcie osób represjonowanych na Białorusi lub ułatwienia przy wjeździe do Polski i dostępie do pracy, stypendia dla relegowanych, pomoc niezależnym mediom i polskim organizacjom pozarządowym wspierającym społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. Alaksandr Łukaszenka zapewnia, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, jednak ten unika publicznych wypowiedzi na temat aktualnej sytuacji w Mińsku. Łukaszenka o zorganizowanie protestów oskarża różne kraje europejskie (w tym Polskę, Czechy, Holandię czy Wielką Brytanię), a także USA. Mimo zapowiedzi, że jest w stanie zgodzić się na ponowne przeprowadzenie wyborów po zmianie konstytucji, prezydent Białorusi skupia się od końca zeszłego tygodnia na mobilizacji armii. Jego główna rywalka z minionych wyborach Swiatłana Cichanouska przebywa obecnie na Litwie, skąd apeluje o ponowne przeprowadzenie wyborów i wspiera protestujących w kraju.

wka/ PAP, polsatnews.pl