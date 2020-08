Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła kontrabandę z ponad 71 tys. paczek papierosów w Dorohusku (woj. lubelskie). Ich wartość rynkowa to około 1 mln zł - poinformowała rzeczniczka prasowa KAS Anita Wielanek. Przemytnicy nie przyznali się do próby przewiezienia towaru do Polski.