Wybierasz się na wakacje? Zobacz, jak nie stać się przemytnikiem

Krajowa Administracja Skarbowa zwraca uwagę, że to co możemy przewozić przez granicę Unii Europejskiej i w jakich ilościach, jest ściśle uregulowane. Ilości niektórych towarów różnią się w zależności od tego, czy podróżujemy transportem lądowym, statkiem czy samolotem.

KAS informuje, że towary przywożone na użytek własny lub rodziny i prezenty są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza 300 euro (transport lądowy) lub 430 euro (transport lotniczy lub morski). Zatem jeśli podróżujemy samochodem, autobusem lub pociągiem, powinniśmy zgłosić prezenty, które są warte powyżej 300 euro. W przypadku innych środków lokomocji - statków lub samolotów - naszym obowiązkiem jest zgłoszenie prezentów o wartości powyżej 430 euro.

Alkohol i wyroby tytoniowe

Co do żywności, to KAS podkreśliła, że tylko produkty pochodzenia niezwierzęcego można wwieźć na teren UE bez granicznej kontroli sanitarnej. Na teren Wspólnoty można wwieźć taki rodzaj żywności tylko na potrzeby własne, w ilościach niehandlowych.

Do Unii nie można za to przywieźć z zagranicy żywności pochodzenia zwierzęcego, czyli m.in. mięsa, wędlin, nabiału. "Takie produkty mogą zawierać patogeny, które wywołują choroby zakaźne u zwierząt. Produkty pochodzenia zwierzęcego, nawet w niewielkich ilościach, musisz oddać na granicy, wyrzucić je do specjalnego pojemnika" - podkreśliła KAS.

Kolejną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać wracając z zagranicy, są restrykcje związane z wwozem alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Jeśli wracamy samochodem i przekraczamy granicę UE, to możemy przywieźć 40 papierosów lub 20 cygaretek, lub 10 cygar, lub 50 g tytoniu do palenia. Jeśli robimy to samolotem lub statkiem, to limit jest wyższy - 200 papierosów, lub 100 cygaretek, lub 50 cygar, lub 250 g tytoniu do palenia.

Napoje alkoholowe są one zwolnione z cła i podatku, jeśli do Unii wwieziemy: 1 litr alkoholu mocnego powyżej 22 proc. (np. wódka), 2 litry alkoholu do 22 proc. (np. likier), 4 litry wina, 16 litrów piwa.

Nawet 5 lat więzienia

KAS przypomniała ponadto, że przekraczając granicę możemy przewieźć bez zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej KAS maksymalnie 10 tys. euro lub równowartość w innej walucie w gotówce.

KAS przestrzega przed przewozem przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów, co reguluje Konwencja Waszyngtońska CITES. Zabroniony jest wwóz np. wyrobów z kości słoniowej.

"Nielegalny przewóz okazów to przestępstwo, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności" - zaznaczono.

Wwóz takich okazów jest możliwy, ale dopiero na podstawie odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES.

KAS apeluje ponadto, by podczas wakacji zachować ostrożność, by nie stać się ofiarą przemytników.

"Nie zostawiaj bagaży bez opieki w miejscach publicznych i nie dawaj ich obcym. Nie przyjmuj od osób nieznajomych rzeczy do przewiezienia przez granicę" - podkreślono.

