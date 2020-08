Pierwsza audiencja generalna papieża z udziałem wiernych. Podano datę

2 września, po pół roku przerwy z powodu pandemii koronawirusa, odbędzie się pierwsza audiencja generalna papieża Franciszka z udziałem wiernych - ogłosił w środę Watykan. Audiencje we wrześniu będą w wyjątkowym miejscu: na dziedzińcu św. Damazego w Pałacu Apostolskim.

Jest to nadzwyczajne miejsce na audiencję generalną. Z tego dość małego dziedzińca wchodzą do Pałacu Apostolskiego osoby składające wizytę papieżowi, przede wszystkim głowy państw. To tam podjeżdżają limuzyny i odbywa się ceremonia powitania gości. Tam również na oficjalne audiencje w papieskiej bibliotece wchodzą przedstawiciele mediów, którzy relacjonują spotkania Franciszka z prezydentami i premierami.

Od której będzie można wejść?

O wznowieniu środowych audiencji z udziałem wiernych poinformowała Prefektura Domu Papieskiego. Wyjaśniła, że zgodnie z zaleceniami sanitarnymi wrześniowe audiencje będą rozpoczynać się na dziedzińcu San Damaso o godzinie 9.30, czyli tak, jak zawsze.

Na dziedziniec można będzie wejść przez Spiżową Bramę od godziny 7.30. Przewidziano także udział dziennikarzy akredytowanych przy biurze prasowym Watykanu.

