We wtorek Uzdrowisko Ciechocinek SA poinformowało, że koronawirusem zakażonych jest co najmniej 21 kuracjuszy. Oznacza to, że w ciągu jednego dnia liczba tamtejszych zakażeń wzrosła o ponad 100 proc., w poniedziałek potwierdzonych było 10 przypadków.

Zainfekowane są osoby, które czas w Ciechocinku spędzały w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 4. - Na ten moment wśród zakażonych nie ma ani jednego pracownika - poinformowało uzdrowisko.

Łącznie wymazy do badań pobrano od 286 kuracjuszy i 44 osób z personelu. Na wyniki badań czeka jeszcze niemal 70 osób, dlatego bilans zakażeń może się zwiększyć. Osoby, u których wykryto SARS-CoV-2 przetransportowano do izolatorium w Grudziądzu. Jeden negatywny test to za mało Jeden z kuracjuszy, pan Bernard, dowiedział się, że wynik jego testu jest negatywny, ale i tak nie może wychodzić ze swojego pokoju. Na informację, czy jest zakażony, czekał dłużej niż jego żona; ona również jest zdrowa. - Podjeżdżają kolejne karetki, wywożą ludzi. Człowiek, zamiast wyzdrowieć, może bardziej się rozchorować - powiedział polsatnews.pl. ZOBACZ: Kraków w żółtej strefie? "Dużo na to wskazuje" Pan Bernard i jego małżonka przejdą jeszcze jeden test na obecność koronawirusa. Ich wykonanie zaplanowano na piątek. Mężczyzna zwrócił uwagę, że powodem zakażeń mogło być lekceważenie obostrzeń. - Zanim utknęliśmy w pokojach, przechodziłem deptakiem w Ciechocinku, tam nie ma restrykcji np. co do noszenia maseczki. Według mnie, to jest źródło zakażeń koronawirusem. Przed deptakiem ostrzegali nas koledzy - mówił. Kwarantanna zamiast zabiegów Wszystkie zabiegi i kuracje, jakie miało przejść małżeństwo, zostały na razie odwołane. Posiłki do pokojów przynoszone są w pudełkach. Inna kuracjuszka, pani Zofia Płaza, przyjechała do sanatorium w czwartek 20 sierpnia. Również w jej przypadku okazało się, że nie jest zakażona. ZOBACZ: Koronawirus w DPS-ach w Małopolsce. Zakażonych 187 podopiecznych - Pierwszego dnia pobytu wpadł do nas do pokoju pracownik sanatorium z informacją, że jest zakaz wychodzenia z pokoju z powodu koronawirusa. Wykryto go u jednej z kuracjuszek - mówiła Interii pani Zofia. "Balkonowe życie towarzyskie" Dodała, że na razie sanepid nie chce się zgodzić na to, aby ona i pozostałe osoby na turnusie odbywały kwarantannę w domu i wyjechały z uzdrowiska. - Siedzimy więc tu zamknięci w pokoju. Czasami prowadzimy balkonowe życie towarzyskie i rozmawiamy z sąsiadami - opisała Zofia Płaza.

