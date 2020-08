Nawet 33 stopnie w cieniu. Upalny piątek, ale w weekend załamanie pogody

Lato w pełnej krasie, tak o pogodzie będziemy mogli powiedzieć w piątek. W całym kraju będzie słonecznie i gorąco. Nigdzie nie spadnie ani jedna kropla deszczu, nie musimy się też obawiać burz.

Niegroźne chmurki pojawią się na niebie nad Pomorzem, ale na przeważającym obszarze kraju od świtu do zmierzchu będzie bezchmurnie.

Pogoda na piątek, 21 sierpnia.

Nawet 33 stopnie

Nad Polskę napłynie upalne powietrze. Termometry pokażą przeważnie od 30 do 32 stopni, a przy granicy z Niemcami nawet do 33 stopni w cieniu. Upał nie dotrze jedynie nad województwa wschodnie, gdzie odnotujemy od 26 do 28 stopni.

Wilgotność powietrza spadnie nawet do 35 procent, a to oznacza, że będzie bardzo sucho. Utrzyma się słaby i umiarkowany wiatr z kierunku południowego, który w pojedynczych porywach może osiągać najwyżej do 30-40 km/h i będzie przynosić przyjemne orzeźwienie.

Ciśnienie będzie się wahać

Ciśnienie będzie nieznacznie podwyższone, w pierwszej połowie dnia będzie bardzo powoli rosnąć, a po południu spadać. W samo południe wyniesie od 1013 hPa na północnym zachodzie do 1018 hPa na południowym wschodzie.

Warunki biometeorologiczne będą korzystne, jednak po południu, z powodu bardzo wysokiej temperatury, mogą przejściowo pogarszać się. Osobom starszym i schorowanym zalecamy przebywanie w cieniu między godziną 10 a 18 i picie dużych ilości wody mineralnej.

W weekend załamanie pogody

W sobotę od zachodu kraju zacznie wędrować front atmosferyczny niosący burze, ulewne deszcze i duże ochłodzenie. Upał zacznie być spychany nad województwa centralne i południowe, a od zachodu temperatura będzie się obniżać.

W niedzielę chłodniej już w całym kraju, na ogół od 22 do 26 stopni. Na zachodzie niebo rozpogodzi się, zaś na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć, padać i grzmieć.

WIDEO: Prognoza pogody na piątek

Łukasz Mielczarek/Twojapogoda.pl