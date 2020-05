O ekologii i ochronie środowiska. Podcast Bartosza Kurka

Stowarzyszenie Program Czysta Polska uruchomiło w ramach działań edukacyjnych podcast autorstwa Bartosza Kurka. Dziennikarz Polsat News i "Wydarzeń" rozmawia w nim z ekspertami w dziedzinie ekologii m.in. o tym jak lokalne działania mogą wpływać na poprawę jakości otaczającego nas środowisko. W pierwszych odcinkach podcastów biorą udział:

Mirosław Proppe, Prezes Fundacji WWF Polska, który opowiada jak i od czego zacząć sprzątanie świata;

dr Tomasz Wojciechowski, ekolog z Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Prezes Spółki GWDA zarządzającej kompostownią i oczyszczalnią ścieków Miasta Piły, który tłumaczy jak poprawnie segregować śmieci oraz jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają ludzie.

ZOBACZ: Powstało Stowarzyszenie Program Czysta Polska. "Włączmy ekologiczne myślenie"

W kolejnym odcinku, który już niebawem będzie dostępny do odsłuchania gościem Bartosza Kurka będzie profesor Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, który poruszy problem suszy i zmniejszających się zasobów wodnych w Polsce.

"Najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku"

- Tematyka ekologiczna jest mi bliska od lat. Moim marzeniem jest stworzenie domu samowystarczalnego energetycznie. Ciągle uczę się jak dbać o środowisko i uznałem, że do nauki zaprosić warto innych i skorzystać z wiedzy ludzi, którzy są w tej dziedzinie ekspertami. Podcast to świetne rozwiązanie dla wszystkich. Śmieci i problemów z ochroną przyrody jest tak dużo, że ktoś musi nam pokazywać jak i gdzie zacząć. Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Dla mnie i mojej rodziny była nim decyzja o tym by uprzątnąć naszą najbliższą okolicę. To uczy pokory i uświadamia jak bardzo dewastujemy otoczenie – mówi Bartosz Kurek.

Podcast jest dostępny na wszystkich popularnych serwisach podcastowych jak Anchor, Spotify czy Google.

ZOBACZ: 50. Dzień Ziemi. Program Czysta Polska zachęca: #ZaczynamOdSiebie

Bartosz Kurek związany jest z Telewizją Polsat od 2008 roku. Prowadzi m.in. flagowy serwis informacyjny stacji – "Wydarzenia". Na antenie Polsatu i Polsatu News był wieloletnim gospodarzem porannego pasma "Nowy dzień z Polsat News". Jako korespondent stacji relacjonował wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, Forum Ekonomiczne Davos 2009, a także Kryzys gazowy w 2009 roku z Brukseli. Bartosz Kurek karierę dziennikarską rozpoczynał w radiu RMF Classic, następnie był reporterem stacji TV Biznes. Z wykształcenia jest politologiem. Ukończył Uniwersytet Jagielloński. Był również stypendystą fundacji Charlesa Merrilla JR. Temat ekologii jest mu bardzo bliski. Regularnie organizuje sprzątanie dzikich wysypisk śmieci w swojej miejscowości angażując do tego całą lokalną społeczność.

Stowarzyszenie Program Czysta Polska zostało powołane przez Zygmunta Solorza oraz firmy i osoby z nim współpracujące. Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie zmian, edukowanie społeczeństwa oraz nagłaśnianie ważnych tematów i akcji związanych z ekologią, ochroną środowiska i poprawą jakości życia. Grupa Polsat udostępnia swoje media do nagłaśniania i promowania najważniejszych akcji i tematów związanych z ekologią. Kanały telewizyjne Grupy stanowią forum do dyskusji oraz miejsce spotkań autorytetów i ekspertów z zakresu medycyny, ochrony środowiska, energii i innych dziedzin związanych z szeroko pojętą ekologią.

red/ Polsat