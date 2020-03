Wspólne działania by zatrzymać katastrofę klimatyczną. Powstało Stowarzyszenie Program Czysta Polska

Efekty zanieczyszczenia środowiska i zmiany klimatyczne wszyscy odczuwamy na własnej skórze. W tej kampanii głośne "dość" mówią aktorzy, piosenkarze i gwiazdy ekranu.

Niedługo nie będziemy mieli czym oddychać

- Nasza planeta nam coraz bardziej dramatycznie przypomina, ze muśmy się opamiętać, że nie możemy w nieskończoność zanieczyszczać środowiska i wykorzystywać zasobów. Ponieważ za chwilę nie będziemy mieli czego pić i czym oddychać - zaznaczył aktor Kacper Kuszewski.

WIDEO: Gwiazdy ekranu w kampanii Stowarzyszenia Program Czysta Polska

By do tego nie dopuścić i znowu oddychać czystym powietrzem powołano Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

ZOBACZ: "Lepszego powietrza nie da się kupić". Zygmunt Solorz powołuje stowarzyszenie Program Czysta Polska

- Celem stowarzyszenia jest edukowanie, informowanie, inicjowanie zmian. Przede wszystkim zaczynamy od siebie. Wszystkie nasze spółki w grupie wprowadzają rozwiązania proekologiczne. Bardzo dużą rolę w tym projekcie będzie odgrywała Telewizja Polsat, która dzięki stacjom i programom będzie platformą komunikacyjną - mówił Stanisław Janowski, prezes stowarzyszenia Program Czysta Polska oraz prezes zarządu Telewizji Polsat.

Małe kroki. duża zmiana

Od siebie zacząć powinien każdy z nas. Do zrobienia jest naprawdę wiele, ale liczy się każdy, nawet najmniejszy krok.

- Zakręcam wodę, gaszę światło jak wychodzę do innego pokoju. Takie małe rzeczy, ale to jest bardzo istotne. Gdyby każdy dążył małymi kroczkami do tego celu, do bycia ekologicznym, to nastąpiłaby duża zmiana - przekonuje aktorka Nicole Bogdanowicz.

- Nie ma tak, że nic ode mnie nie zależy. Zawsze coś zależy ode mnie od mojego sąsiada, sąsiada mojego sąsiada. Jeżeli wszyscy włączymy to ekologiczne myślenie, to nie ma siły, żeby to nie oddziaływało - dodaje Anita Sokołowska.

