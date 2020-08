"To dobry moment". Dworczyk o dymisjach Szumowskiego i Czaputowicza [OGLĄDAJ]

- W kierownictwie ministerstwa są lekarze, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że sam minister nim nie jest - przekonywał w programie "Gość Wydarzeń" szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. - To był dobry moment. Pewne letnie spowolnienie - mówił o odejściu ministrów zdrowia i spraw zagranicznych.

- W rzeczywistości jesteśmy przed II falą pandemii. Resort został dobrze przygotowany na jej nadejście - powiedział Dworczyk pytany czy Szumowski odszedł, jak wcześniej ocenił, w znakomitym momencie.

Adam Niedzielski. Co wiemy o nowym ministrze zdrowia?

- Rząd jest jedną drużyną, która gra do jednej bramki. Drużyna pozostaje zwarta - zapewnił Dworczyk. Jego zdaniem, odejście ministrów zdrowia i spraw zagranicznych, to "nic zaskakującego".

- To nawet nie ma sensu w takie dywagacje wchodzić. Marszałek Karczewski jest świetnym lekarzem i politykiem. Takich osób, które mogłyby podjąć wyzwanie kierowania resortem jest sporo - mówił Dworczyk pytany o to, czy Stanisław Karczewski nie dostał nominacji, bo należy do innej frakcji.

Gowin odmówił objęcia kierownictwa MSZ?

Rymanowski pytał czy to prawda, że propozycję objęcia resortu spraw zagranicznych odrzucił Jarosław Gowin. - Nie mam takich informacji. O takich sprawach warto rozmawiać wewnątrz koalicji, a nie poprzez media - przyznał.

Minister polskiego rządu zakażony koronawirusem

Pytany o termin odejścia Czaputowicza Dworczyk zapewnił, że nie miało to związku ze spotkaniem premiera z przedstawicielami opozycji. - Znowu wchodzimy na pole dywagacji, które snują dziennikarze. Pan minister Czaputowicz zapowiadał swoje odejście. Mamy skomplikowaną sytuację za wschodnią granicą. Wiadomo, że ustępujący minister zawsze ma mniejszą siłę oddziaływania niż minister, który rozpoczyna swoją misję - przekazał szef KPRM.

Zbigniew Rau nowym szefem MSZ. Zastąpi Czaputowicza

- To był wywiad, którego premier udzielił bardzo znanemu blogerowi, który ma największe zasięgi w sieci, jest głównym przekaźnikiem informacji o demonstracjach. To naturalna konsekwencja działań premiera - poinformował Dworczyk pytany o czwartkowe spotkanie Morawieckiego w Fundacji Białoruski Dom w Warszawie z przedstawicielami białoruskiej opozycji.

