Jugendamt odebrał Polce dzieci. Trafiły do muzułmańskich rodzin

Matka odebranych dzieci, Klaudia Majewska, mieszkanka niemieckiego miasta Bad Salzuflen, zgłosiła się w 2018 roku do urzędu socjalnego z prośbą o pomoc w znalezieniu mieszkania dla jej rodziny. Mieszkała wówczas u swojej matki. Pracownicy Jugendamtu zaproponowali jej wtedy trzy pokojowe mieszkanie, które znajdowało się w domu dla matek z dziećmi (Mutter-Kind-Haus).

"Od samego początku matka czuła się w tym przytułku jak przedmiot, który jest inwigilowany. Pracownicy Jugendamtu na wszelkie sposoby próbowali sfabrykować i w ten sposób „znaleźć” dowody, by na ich podstawie odebrać matce dzieci, stąd stosunki między matką, a nadzorczyniami z Jugendamtu były napięte. Jedną z takich sytuacji była kwestia pozostawienia butelki z mlekiem w kołysce, po karmieniu nocnym, którą matka pozostawiła w nogach dziecka, które zasnęło. Około godziny szóstej rano, szarpiąc znienacka gwałtownie drzwi, weszła pracownica Jugendamtu, wpadła w furię i zaczęła głośno krzyczeć, wskazując na leżącą w kołysce butelkę do karmienia. Stało się to pretekstem do wyrzucenia matki ze starszym dzieckiem z ośrodka. Młodsze dziecko – 5-cio miesięczny wtedy synek nie został oddany matce, został przekazany do tureckiej tzw. rodziny zastępczej" - podaje Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech.

ZOBACZ: Polka mieszkająca w Niemczech odzyskała trójkę dzieci odebranych jej przez Jugendamt

Później pani Klaudii odebrano również córkę. Dzieci zostały ulokowane w tureckich, muzułmańskich rodzinach. Niemiecki urząd zezwolił jedynie na minimalny kontakt matki z dziećmi. Majewska, która - podobnie jak jej dzieci - jest obywatelką Polski, twierdzi, że maluchy są źle traktowane. Sam Jugendamt nie chciał skomentować sprawy, mimo licznych próśb ze strony PAP.

O losie dzieci zadecyduje sąd rodzinny

Sytuacją zajął się Wojciech Pomorski z "Polskiego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech". "Bezzasadne jest pozbawienie tych dzieci matki, a skandalem ich rozdzielenie i przetrzymywanie w tureckich »rodzinach« zastępczych. W sytuacjach spornych, jeśli już dzieci miałyby zostać czasowo rozdzielone z matką, należałoby je umieścić w rodzinie zbliżonej kulturowo i językowo do rodziny pochodzenia" - napisał Pomorski w oficjalnym oświadczeniu.

ZOBACZ: Batalia prawna o 4-letnią Ines. Wpłynęła skarga do Trybunału

Sprawa toczy się w sądzie. 21 sierpnia sąd rodzinny w Lemgo w Niemczech zdecyduje, czy dzieci wrócą do swojej matki. Według nieoficjalnych informacji na rozprawie ma być obecny polski ambasador RP w Niemczech Andrzej Przyłębski.

WIDEO - Samolot rozbił się na środku drogi i stanął w płomieniach. Był wypełniony narkotykami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP