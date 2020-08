Podwyżki dla polityków. Senat decyduje o ustawie [TRANSMISJA]

Sejm przyjął w piątek zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu. Wszystkie trzy czytania ustawy odbyły się w ciągu jednego dnia.

Nowela zakłada, że wynagrodzenia m.in. prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego, a nie, jak dotąd, z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej. Posłowie zdecydowali, że wynagrodzenie będzie przysługiwać również pierwszej damie.

Teraz zajmie się nią Senat, który w poniedziałek i wtorek będzie kontynuował ubiegłotygodniowe posiedzenie. Za odrzuceniem ustawy mają głosować senatorowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Także lider PO Borys Budka powiedział, że klub zgodził się z jego wnioskiem, by odrzucić ustawę.

ZOBACZ: Podwyżki dla polityków. Senatorowie podzieleni

- Złożę wniosek o odrzucenie ustawy - powiedział szef komisji regulaminowej Sławomir Rybicki (KO). - To ustawa niechlujnie przygotowana, w niewłaściwej procedurze i w złym momencie - dodał.

Negatywnie o ustawie wypowiadali się senatorowie, którzy wcześniej uchodzili w klubie za zwolenników zmian w systemie płac. - Jestem za odrzuceniem. I ze względu na treść tej ustawy, czyli jej zakres, i ze względu na tryb przyjęcia i ze względu na czas - powiedział senator Adam Szejnfeld.

Ok. 18 tys. zł dla pierwszej damy

Po zmianach pensje najważniejszych osób w państwo miałyby kształtować się w następujący sposób:

Prezydent 25 981 zł

Premier - 21 984 zł

Ministrowie z Kancelarii Premiera - 17 987 zł

Pierwsza dama - ok. 18 000 zł

ZOBACZ: Sejm za wyższymi pensjami parlamentarzystów. Sprawdź, ile będą zarabiać

Posłowie mieliby zarabiać 0,63 wynagrodzenia sędziego SN, czyli ok. 12 600 zł brutto (obecnie otrzymują 8 tys. zł). Wyższa byłaby też dieta poselska – wzrosłaby z ok 2,5 tys. zł do ok. 4250 zł. Oznacza to łączną podwyżkę miesięcznego uposażenia i diety poselskiej o ok. 4,5 tys. netto.

Jak to obliczono? Projekt przewiduje, że prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. Zaproponowano również, by pierwszej damie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne odpowiadające 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN.

WIDEO - "Szokujące słowa i rozpaczliwy gest Łukaszenki". Ociepa o rozmowach z Putinem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl