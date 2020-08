IMGW: ostrzeżenie przed burzami dla 9 województw

Ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są: województwo lubelskie, południowa część Podlasia, południowo-zachodnie powiaty Małopolski, południowo-wschodnie powiaty województwa śląskiego i wschodnie powiaty Mazowsza. Opady deszczu osiągną na tym obszarze od 50 do 60 mm, miejscami nawet 70 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością w porywach do 70 km/h.

UWAGA!

W dzień deszczowo i burzowo, głównie na wschodzie, południu i w centrum.



W trakcie burz opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h, miejscami grad.



Najcieplej na zachodzie i w centrum, do 26°C, 27°C.



Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.#IMGW #burze pic.twitter.com/JswAFyGZEk