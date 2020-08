"Łeb stał się trofeum sadysty". Ktoś zamordował koziołka, podopiecznego inspektoratu

Informację o zamordowaniu koziołka Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt przekazał na Facebooku. Napastnik zaatakował zwierzę w nocy z czwartku na piątek. Dostał się na teren Ośrodka Ochrony i Ratownictwa Zwierząt DIOZ w Pałacu w Dziwiszowie.

"Każdy, kto do nas przyjeżdżał wiedział, że Kozik to jeden z naszych ulubionych podopiecznych - na dniach miał zostać wykastrowany i trafić do nowego domu do Stajni Parkitnych w Kowarach. Kozik trafił jednak za tęczowy most... Jakaś ludzka k*** z chirurgiczną precyzją odcięła mu głowę ostrym narzędziem" - czytamy we wpisie organizacji.

Wezwany na miejsce patolog, ustalił że takie obrażenia mógł zadać jedynie człowiek. W miejscu znalezienia zwłok nie było śladów krwi, ani głowy zwierzęcia.

"Ośrodek stał się kaźnią"

"Obroża, w której nasz Kozik na co dzień chodził, znajdowała się 100 m od zwłok. Kozi łeb stał się trofeum dla sadysty, ponieważ to zapewne na nim znajdowały się odciski palców mordercy. Zwłoki zostały przewleczone z nieznanego miejsca i porzucone w pałacowym parku" - dodaje Inspektorat.

DIOZ informuje, że to nie pierwsza przykra sytuacja, która spotyka wolontariuszy w ośrodku w Dziwiszowie. Ktoś m.in. regularnie rozcina ogrodzenie, niszczy instalację wodną i elektryczną i wypuszcza zwierzęta. Organizacja we wpisie podaje również, że ma problemy z poprzednią zarządczynią Pałacu, która, jak informuje DIOZ, prowadziła w przeszłości "pseudostajnię".

"Z uwagi na to, że Ośrodek Ochrony i Ratownictwa Zwierząt przestał być ostoją dla ratowanych zwierząt, a kaźnią dla naszych braci mniejszych, postanowiliśmy opuścić to miejsce. Bardzo obawiamy się o życie wszystkich naszych podopiecznych - nie wiemy, czy jutro jakiś pies nie zostanie otruty, krowa zaszlachtowana, czy koza zakatowana przez sadystę" - dodaje organizacja. DIOZ planuje przenieść ośrodek do nieruchomości między Wałbrzychem, a Świdnicą. Jej koszt wynosi 475 tys. złotych. Do tej pory uzbierano w internetowej zbiórce 100 tys. złotych.

- Policja zabezpieczyła ślady na miejscu. Za wskazanie mordercy Kozika oferujemy 15 tys. złotych nagrody - powiedział polsatnews.pl Konrad Kuźmiński z DIOZ-u.

bas/ polsantews.pl