Zostawił psa na nagrzanym balkonie. Pomogła straż z wysięgnikiem

Bez jedzenia i picia na nagrzanym balkonie jednego z mieszkań w Olsztynie pozostawiono małego pieska. Niezbędna była pomoc straży, która za pomocą podnośnika dotarła do osłabionego zwierzaka. Sprawą narażenia psa na utratę zdrowia lub życia zajęła się policja.

W weekend olsztyńska policja otrzymała zgłoszenie, że na balkonie jednego z mieszkań od dłuższego czasu przebywała mały pies.

Bez jedzenia i picia

Z relacji świadków wynikało, że zwierzę narażone jest na silne promienie słońca.

Okazało się, że mieszkanie znajduje się na drugim piętrze, konieczna więc do ewakuacji zwierzaka była straż pożarna. Za pomocą wysięgnika mundurowi dotarli do osłabionego pieska. Zwierzę miało na sobie zbyt ciasną obrożę, co dodatkowo utrudniało czworonogowi oddychanie.

Interweniujący strażacy zauważyli, że w mieszkaniu znajduje się kolejny pies, któremu też udzielili niezbędnej pomocy. Oba zwierzaki trafiły w ręce specjalistów z olsztyńskiego schroniska.

Wraz z falą upałów pojawiły się interwencje związane z koniecznością niesienia pomocy zwierzętom pozostawionym w rozgrzanym miejscu bez żadnej opieki😐

Tylko w ubiegły weekend, nasi koledzy uratowali z opresji trzy psy. Bądź odpowiedzialnym opiekunem!https://t.co/u3OoB1d7B5 pic.twitter.com/PFWT4D3AFj — Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) June 29, 2020

Apel policji

Policjanci dokładnie badają sprawę "pod kątem narażenia zwierząt na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia i życia. Ustawa o ochronie zwierząt w art. 35 ust. 1a określa kary grożące za znęcanie się nad zwierzętami, tj. kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2."

Jednocześnie mundurowi przypominają, że "upały stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. Pozostawienie pupila w szczelnie zamkniętym samochodzie czy miejscu narażonym na silne promieniowanie słoneczne stanowi dla niego poważne niebezpieczeństwo". Zbyt długie przebywanie na słońcu może spowodować przegrzanie organizmu i doprowadzić do śmierci zwierzaka.

