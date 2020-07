Zabił goryla Rafikiego. Sąd skazał go na 11 lat więzienia

Byamukama twierdził, że Rafikiego zabił w samoobronie, kiedy został przez niego zaatakowany.

Zginął od ostrego narzędzia

Przyznał się również do zabicia dujkera i dzikana, a także do posiadania mięsa tych zwierząt.

Wcześniej powiedział Uganda Wildlife Authority (UWA), agencji rządowej, która zajmuje się m.in. ochroną dzikiej przyrody, że razem z trzema innymi osobami wszedł na teren Nieprzeniknionego Lasu Bwindi z zamiarem polowania na mniejsze zwierzęta.

Trzej pozostali aresztowani nie przyznali się do winy. Czekają na proces.

Rafiki zaginął 1 czerwca, a jego ciało znaleziono następnego dnia. Śledztwo wykazało, że został zabity ostrym przedmiotem, który uszkodził jego narządy wewnętrzne.

