Chłopiec z Nigerii tańczył w błocie, na deszczu. Otrzymał stypendium baletowe w Nowym Jorku [WIDEO]

Anthony Madu nagrał film, na którym boso tańczył na jednej z ulic dawnej nigeryjskiej stolicy Lagos w deszczowy dzień. W internecie wideo z piruetami młodego tancerza zyskało ogromną popularność. Zobaczyła je również Viola Davis - amerykańska aktorka, laureatka m.in. Oscara i Złotego Globu (za rolę w filmie "Płoty") oraz dwóch nagród Tony, nagrody Emmy i BAFTA.

"Wyzwalamy pasję i miłość... mimo brutalnych przeszkód"

Davis zamieściła film z chłopcem na swoim profilu na Twitterze. "Przypomina mi o pięknie mojego ludu. Tworzymy, wzbijamy się, wyzwalamy pasję i miłość... mimo brutalnych przeszkód, które przed nami postawiono! Nasz lud potrafi latać!!!" - napisała czarnoskóra aktorka.

Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love....despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ pic.twitter.com/LNyWD2ZoU0