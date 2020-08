W wieku 90 lat wyznał, że jest gejem. Chce, by jego historia pomogła innym

Pandemia koronawirusa doprowadziła do tego, że Kenneth Felts z Arvady w Kolorado (USA) spędza kolejne dni zamknięty w domu. 90-latek postanowił wykorzystać ten okres na to, by napisać pamiętnik. Senior wyznał w nim, że już jako 12-letni chłopiec wiedział, że jest homoseksualistą - pisze CNN.

Felts zdradził, że fakt bycia gejem odkrył podczas nocowania z kolegą. Jednak ze względu na to, że dorastał w chrześcijańskiej rodzinie, uczono go, że homoseksualizm jest grzechem. - Myślałem, że gdybym ujawnił to, że jestem gejem, prawdopodobnie poszedłbym do piekła - powiedział Felts w rozmowie z amerykańską stacją.

90-latek mieszkający obecnie w mieście Arvada (USA) ukrywał swoją orientację przez blisko 80 lat. Tłumaczył, że udawał osobę heteroseksualną, bo bał się wykluczenia społecznego.

Felts podkreślił, że w ciągu ostatnich lat wiele się zmieniło w tej kwestii. Kluczowa była przede wszystkim decyzja Sądu Najwyższego z 2015 roku ws. zalegalizowania małżeństw homoseksualnych w całym kraju.

Ukochany sprzed lat

Senior opisał w pamiętniku swoją - jak zaznaczył jedyną i prawdziwą - wielką miłość. 90-latek był zakochany w mężczyźnie o imieniu Phillip. Poznał go w latach 50. , kiedy pracował w firmie, która zajmowała się kredytami. Przez rok wspólnie mieszali, choć ich związek pozostawał w ukryciu. - Kiedy mieszkałem z Phillipem w Kalifornii, sam homoseksualizm był nielegalny - tłumaczył.

Ich związek jednak nie przetrwał. 90-latek tłumaczył CNN, że nie mógł znieść presji ze strony społeczeństwa. - Zrezygnowałem z pracy, spakowałem swoje rzeczy i wróciłem do domu - opowiadał Felts. Jego ukochany próbował się jeszcze z nim kontaktować, jednak mężczyzna nie odpowiedział na żaden z jego listów.

Po tym rozstaniu Felts wpadł na pomysł, by stworzyć swoje alter ego, które nazwał "Larry". - Był moją gejowską stroną, a ja, Ken, stroną hetero - tłumaczył.

Żona, córka...

Kilkadziesiąt lat później mężczyzna spotkał w kościelnej grupie młodzieżowej kobietę, z która wziął ślub. Owocem ich związku była córka. Jego małżeństwo jednak nie przetrwało próby czasu - para rozwiodła się w roku 1980. Kenneth nigdy nie wyznał partnerce prawdy - bał się, że kiedy pozna jego sekret, straci kontakt z córką.

Mimo upływu czasu Kenneth nie zapomniał o swojej wielkiej miłości - Phillipie. Mężczyzna regularnie szukał nazwiska ukochanego w książce telefonicznej. Niestety nie udało mu się odnaleźć byłego partnera. - Umrę, żałując, że opuściłem Phillipa, ale mam nadzieję, że mi wybaczył - wyznał.

Córka 90-latka - 48-letnia Rebecca Mayes przyznała, że była świadoma tego, że przez lata ojciec coś przed nią ukrywał. Kobieta nie wiedziała, że dotyczyło to jego orientacji seksualnej. - Rozmawialiśmy przez telefon i powiedział mi, że zaprzepaścił jedyną, prawdziwą miłość swojego życia - mówiła.

Ta historia może pomóc innym

Rebecca była zaskoczona coming outem swojego ojca, ponieważ pamiętała jego reakcję na to, jak sama 25 lat temu powiedziała mu, że jest lesbijką. 90-latek miał wtedy stwierdzić, że jej związek nie potrwa długo. Dzisiaj, jak sama przyznaje, Ken świetnie dogaduje się z jej żoną.

Po tym, jak Rebecca poznała sekret ojca, mężczyzna ujawnił swoją historię również na Facebooku - z nadzieją, że być może tym sposobem odnajdzie ukochanego sprzed lat. Niestety, jak się okazało Phillip Jonses zmarł w 2013 roku. W ustaleniu tej informacji pomogła Feltsowi internautka z New Jersey.

Mężczyzna podkreślił, że ujawnienie swojej tajemnicy dedykuje Phillipowi. Dziś Felts nie musi się ukrywać - oficjalnie jest osobą homoseksualną. Senior podkreśla ten pozując do zdjęć z tęczową flagą. Brał również udział w paradzie równości. Kenneth ma nadzieję, że jego historia pomoże innym w tym, by zrozumieć siebie i doda odwagi osobom, które wstydzą się tego, kim są naprawdę.

