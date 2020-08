Protest LGBT na Krakowskim Przedmieściu przeciwko aresztowaniu działacza

Więcej informacji wkrótce.

Na Krakowskim Przedmieściu w pobliżu pomnika Kopernika i kościoła św. Krzyża trwa manifestacja środowisk LGBT przeciwko zatrzymaniu i aresztowaniu Michała SZ. "Margo" z kolektywu Stop Bzdurom. Mężczyzna decyzją sądu ma spędzić dwa miesiące w areszcie w związku ze sprawą napaści na samochód fundacji Pro Life.

Przepychanki środowisk LGBT z policją

Aktywiści LGBT usiedli w poprzek ulicy. W efekcie kościół św. Krzyża został odgrodzony od tłumu radiowozami policji. Kilka osób ulokowało się na schodach przy wejściu do kościoła, gdzie stoi statua Chrystusa. Osoby te zostały odgrodzone od pomnika przez policjantów.

Znaczne siły funkcjonariuszy utworzyły kordon, który ma odseparować protestujących. Policjanci zaczęli także zatrzymywać kolejne osoby. Na miejsce przyjechała znaczna liczba radiowozów. Legitymowani są uczestnicy zgromadzenia.

Co najmniej kilkaset osób słucha wystąpień aktywistów. Skandowane są okrzyki sprzeciwiające się prześladowaniu środowisk LGBT.

Stołeczna policja podała na Twitterze, że podjęła działania, gdy tłum utrudniał zatrzymanie aktywisty. Na miejsce kierowane są coraz liczniejsze siły.

Komenda Stołeczna Policji podała także, że czynności policji związane z zatrzymaniem aktywisty wykonywane są na zlecenie sądu.

Lewica: "pokaz siły i opresyjnego państwa"

Politycy Lewicy i działacze LGBT argumentują, że zatrzymanie to "pokaz siły", a aktywista nalegał na zatrzymanie w piątek, znacznie wcześniej.

"Pod siedzibą KPH Margot wyszła i dobrowolnie chciała poddać się aresztowaniu. Bezskutecznie. Doszło do niego dopiero wtedy i tam, gdzie można było uczynić pokaz siły opresyjnego państwa, którym staje się Polska" - napisała posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na Twitterze.

Zarzuty za napaść na auto Pro Life

Kilkadziesiąt osób zebrało się w piątek po południu przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii w proteście przeciwko aresztowaniu aktywisty LGBT z kolektywu "Stop Bzdurom" Michała Sz. (identyfikuje się jako kobieta - Margo). Uczestnicy manifestacji przenieśli się na Krakowskie Przedmieście przed kościół św. Krzyża.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP w piątek sąd rozpatrzył zażalenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie na wcześniejsze postanowienie sądu o braku aresztu dla Sz. Chodzi o uszkodzenie furgonetki oklejonej hasłami anty LGBT.

Informację potwierdził m.in. lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Dwa miesiące więzienia dla Margot. Za poglądy. Za własne zdanie. Za niezależność. Za prawo do bycia sobą. To może dotknąć Twoją córkę lub syna. Dlaczego to zrobiono? Za awans? Za podwyżkę? Za dobre słowo zwierzchnika? Posłanki Lewicy i inni uczciwi ludzie interweniują. Po to są.