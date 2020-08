Katastrofa samolotu w Indiach. Są zabici i ranni

Według wstępnych informacji, samolot lecący z Dubaju ześlizgnął się z pasa startowego na lotnisku podczas próby lądowania. Na pokładzie maszyny było 191 osób, w tym 10 dzieci.

Na zdjęciach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że kadłub samolotu rozpadł się na dwie części.

Plane Skids Off Runway During #Kerala Landing, Splits In Two Follow live updates: https://t.co/J98tojqMQ8 pic.twitter.com/Er7ZOKn1es

Na miejscu katastrofy są już odpowiednie służby, trwa akcja ratunkowa. Abdul Karim, komendant miejscowej policji powiedział, że liczba poszkodowanych może się jeszcze zmienić.

An #AirIndiaExpress flight from Dubai carrying 191 passengers has crash landed at Calicut Airport in #Kerala. Rescue operations on. pic.twitter.com/PJ6AGxpFle