Koronawirus - Raport Dnia. Sobota, 8 sierpnia

Nadal nie maleje liczba nowych zakażeń. W sobotę Ministerstwo Zdrowia kolejny raz poinformowało o rekordowej liczbie nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa. Było ich łącznie 843.

Kolejny rekordowy dzień w Polsce

"Mamy 843 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. "Z przykrością informujemy o śmierci 13 osób zakażonych koronawirusem" - podano w komunikacie MZ.

Najwięcej zakażeń odnotowano w woj. śląskim (208), mazowieckim (131), małopolskim (124),

liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 51 tys. 167,

od początku epidemii zmarło 1800 osób,

liczba zajętych łóżek przez chorych na Covid-19 wyniosła 1928,

zajętych respiratorów było 72,

kwarantanną objęto 107 tys. 229 osób,

nadzór epidemiologiczny objął 9256 osób,

wyzdrowiało 36 tys. 403 pacjentów.

Nowe obostrzenia w zagrożonych regionach

Od soboty w kilkunastu powiatach z największym wzrostem zakażeń koronawirusem pojawią się dodatkowe ograniczenia. W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W strefie czerwonej obowiązywać będzie m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki.

w strefie czerwonej W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw.

w strefie czerwonej w kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. W kościołach lub innych obiektach kultu dopuszczalne będzie 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób,

liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi.

w strefie czerwonej wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust,

w strefie żółtej będzie obowiązywał m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach będzie obowiązywał limit osób - jedna na 7 mkw,

w całym kraju obowiązek zakrywania twarzy m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych - chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m.

Sanepid kontroluje przestrzeganie obostrzeń

W sobotę rano rozpoczęły się kontrole przestrzegania zaostrzonych przepisów związanych z epidemią koronawirusa, które prowadzą sanepidy. Kontrole odbywają się w całym kraju, ale do powiatów "czerwonych" i "żółtych" ściągnięto dodatkowe siły z bardziej bezpiecznych "zielonych" regionów - poinformował rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar.

W ciągu ostatniego tygodnia było to prawie 7 tys. kontroli,

w ogromnej części przypadków kończyły się na pouczeniu - poinformował Bondar,

"Teraz trzeba się liczyć z surowymi karami finansowymi" - powiedział,

rozpoczęte w sobotę kontrole sprawdzają wyłącznie przestrzeganie przepisów o zwalczaniu COVID-19,

sprawdzane będą obiekty handlowe, targowiska, zakłady pracy, przedsiębiorstwa produkcyjne, restauracje, kina, teatry, hotele, galerie handlowe, targi, wystawy, lotniska, salony kosmetyczne,

interwencyjnie prowadzone będą kontrole również innych zgromadzeń, np. wesel,

tam, gdzie to będzie konieczne, inspektorzy będą korzystać ze wsparcia policji - podał GIS,

obowiązujące przepisy pozwalają na kary do 30 tys. zł za złamanie obostrzeń.

10 procent fikcyjnych testów

230 tysięcy testów raportowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach było fikcyjnych - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Resort musiał odjąć je od ogólnej puli przeprowadzonych w kraju badań. Okazało się, że laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w codziennych raportach wysyłało błędne dane.

Ministerstwo Zdrowia skasowało ze statystyk 230 tysięcy testów,

błąd pojawił się w raportach laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,

zamiast dziennej liczby testów, raportowano sumę wszystkich badań,

działo się tak przez klika miesięcy,

"Niezmiernie nam przykro, że staliśmy się powodem zamieszania" - napisało laboratorium,

w wyniku błędu liczba wykonanych w Polsce testów spadła do 2 mln 199 tys. 85,

przed dostrzeżeniem pomyłki liczba ta wynosiła 2 mln 436 tys. 12.

Wiceprezes PSL: Nie mam pewności, gdzie się zaraziłem

W Polsce nie maleje liczba nowych przypadków koronawirusa. Zakażony chorobą jest wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, który sądził, że do infekcji doszło na "linii senackiej". Po analizie polityk uznał, że nie musiał zarazić się od senatora Jana Libickiego. - Do zakażenia mogło dojść wszędzie. To dla nas ogromne ostrzeżenie. Chwila nieuwagi może przerodzić się w ciężką chorobę - powiedział ludowiec.

Nie zachorował nikt z kilkunastu współpracowników i członków dalszej rodziny polityka,

rodzina - żona i dwoje małych dzieci - przebywają z nim na kwarantannie,

"Albo się nie zarazili, albo chorują bezobjawowo" - powiedział polityk w "Gościu Wydarzeń",

Poseł odkrył zakażenie po teście rekomendowanym przez Kancelarii Sejmu przez Zgromadzeniem Narodowym,

"Czują się dobrze, nie mam objawów, które mają inni. Straciłem tylko węch".

Boniek odwołał piłkarski Superpuchar

Zbigniew Boniek poinformował, że zaplanowany na niedzielę mecz o piłkarski Superpuchar się nie odbędzie. Legia Warszawa miała zagrać z Cracovią o godzinie 20:00.

Boniek zamieścił na swoim Twitterze komunikat o odwołaniu niedzielnego meczu,

mistrz kraju Legia Warszawa miał zagrać ze zdobywcą Pucharu Polski - Cracovią,

powodem jest przypadek zakażenia koronawirusem u członka sztabu klubu Legia Warszawa

decyzję podjęto z troski o kluby uczestniczących w europejskich pucharach,

oraz z obawy o start rozgrywek PKO Ekstraklasy za dwa tygodni,

wykluczenie potencjalnego zakażenia można uzyskać po dwóch testach wymazowych w odstępie siedmiu dni.

Pogłębia się kryzys COVID-19 na Ukrainie

Na Ukrainie został pobity kolejny rekord nowych zakażeń koronawirusem: w ciągu doby potwierdzono zakażenie u 1489 osób. Zmarło 27 osób. Łącznie od początku epidemii potwierdzono 79 tys. 750 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a z powodu choroby Covid-19 zmarło już na Ukrainie 1879 chorych.

W ciągu doby potwierdzono zakażenie u 1489 osób,

zmarło kolejnych 27 chorych,

od początku epidemii potwierdzono 79 tys. 750 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

z powodu choroby Covid-19 zmarło już na Ukrainie 1879 chorych,

obecnie w kraju na Covid-19 choruje 34 tys. 216 osób,

w ciągu doby wyzdrowiało kolejnych 600 chorych,

według Centrum Monitoringu na Ukrainie jest łącznie 43 tys. 655 ozdrowieńców,

od 1 sierpnia obowiązują nowe zasady zbiorowej kwarantanny,

regiony Ukrainy zostały uszeregowane w czterech grupach ze względu na poziom ryzyka.

Polak odmówił założenia maski. Rzucił się na policjanta

Sąd w Murcji w Hiszpanii skazał na cztery miesiące więzienia obywatela Polski, który odmówił wykonania polecenia policjanta. Funkcjonariusz nakazał założenie maski ochronnej - poinformowały w sobotę hiszpańskie media, zaznaczając, że zatrzymany użył siły wobec funkcjonariusza.

Sąd w Murcji w Hiszpanii skazał na cztery miesiące więzienia obywatela Polski,

Polak odmówił założenia maski,

zaatakował policjanta plując na niego i bijąc go,

funkcjonariusz nie odniósł obrażeń.

