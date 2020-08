Obowiązek noszenia maseczek. Policja ukarała ponad 14 tys. osób

Rzecznik Komendanta Głównego Policji przypomniał, że w Polsce cały czas obowiązuje stan epidemii oraz, że Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć karę pieniężna do 30 tys. zł.

Poinformował, że tylko ostatniej doby policjanci sprawdzili 89 720 osób skierowanych na kwarantannę. - W około 637 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych - przekazał Mariusz Ciarka

Dodał, że w 32 przypadkach zwrócono się do funkcjonariuszy z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów, czy wyniesieniu śmieci.

248 policjantów wyzdrowiało

Ciarka podał też, że 248 policjantów zarażonych koronawirusem wyzdrowiało, a od początku działań zwalczających pandemie 324 policjantów zostało zarażonych. Przekazał także, że od początku działań około 4600 funkcjonariuszy było na kwarantannie, a obecnie jest na niej około 260 funkcjonariuszy.

- Cieszy fakt, że coraz więcej policjantów zdrowieje. Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki - zaapelował Ciarka.

Inspektor przypomniał, że do działań prewencyjnych zaangażowanych jest każdego dnia około 17-20 tys. funkcjonariuszy. - Codziennie nadal angażujemy do działań prewencyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny i powstrzymać zarażenia między osobami. Sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa pouczyliśmy 58 514 osób, a ponad 14 tys. ukaraliśmy mandatem karnym. W niemal 6 tys. przypadków skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu - poinformował Ciarka.

Policjant przekazał też najnowsze dane z kontroli w komunikacji zbiorowej. - Skontrolowaliśmy ponad 352 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej, tylko ostatniej doby było ich około 1,3 tys. – zaznaczył.