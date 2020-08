Mike Pompeo z wizytą w Polsce. Znamy temat rozmów

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo ma pojawić się w stolicach Europy Centralnej i Wschodniej - informuje portal "Politico" powołując się na źródła w amerykańskim rządzie. Jak podano, Pompeo odwiedzi Pragę we wtorek lub środę, a w czwartek Słowenię. Wedle wstępnych informacji sekretarz stanu ma być w Polsce w sobotę. Wśród tematów pojawi się rozmieszczenie amerykańskich żołnierzy.

W czasie sobotniej wizyty w Polsce, Pompeo ma wziąć udział w obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej. Poza kwestiami militarnymi kolejnym tematem rozmów mają być stosunki z Chinami oraz przyszłość technologii 5G - informuje "Politico".

Podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu 24 czerwca, prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że część wycofywanych z Niemiec żołnierzy amerykańskich może zostać przeniesiona do Polski.

Wycofanie 12 tys. żołnierzy

Pentagon w ciągu najbliższych tygodni - z polecenia Trumpa - rozpocznie operację wycofywania z RFN ok. 12 tys. amerykańskich żołnierzy. Spośród nich 5,6 tys. zostanie skierowanych do innych państw NATO, reszta powróci na stałe do Stanów Zjednoczonych.

Szef Pentagonu Marek Esper poinformował w poniedziałek o zakończeniu negocjacji dotyczących umowy EDCA (Enhanced Defence Cooperation Agreement) z Polską. Ocenił, że przyczyni się ona do "zwiększenia odstraszania Rosji i wzmocnienia NATO".

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Pentagonu Esper napisał, że "EDCA zwiększy odstraszanie Rosji, wzmocni NATO i uspokoi naszych sojuszników". "Wysunięta obecność w Polsce, na wschodniej flance NATO, poprawi naszą strategiczną i operacyjną elastyczność" - ocenił. "Ważny kamień milowy dla stosunków" "Gratulujemy negocjatorom tego ważnego kamienia milowego dla stosunków polsko-amerykańskich i naszego zbiorowego bezpieczeństwa transatlantyckiego" - dodał amerykański minister obrony. ZOBACZ: Niemal 12 tys. żołnierzy USA opuści Niemcy. Mniej niż połowa trafi do innych krajów "EDCA odzwierciedla wspólną wizję zarysowaną we wspólnych deklaracjach podpisanych przez prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę w 2019 r. W szczególności zapewnia wymagane ramy prawne, infrastrukturę i sprawiedliwy podział obciążeń, co jest niezbędne do pogłębiania naszej współpracy obronnej" - napisał Esper. EDCA - jak sprecyzował szef Pentagonu - "umożliwi zwiększoną ciągłą amerykańską rotacyjną obecność około tysiąca personelu (wojskowego-PAP)" w Polsce, w tym "wysuniętych elementów dowództwa V Korpusu i dowództwa dywizji". "To dodatek do 4,5 tys. amerykańskiego personelu, który już rotacyjnie przebywa w Polsce" - przekazał. Informacje o zakończeniu negocjacji z Amerykanami przekazał w piątek szef MON Mariusz Błaszczak. Zapowiedział przy tym, że "umowa o wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w Polsce" zostanie podpisana "w stosunkowo krótkim czasie".

