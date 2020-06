Rzecznik Putina: wzmocnienie sił NATO na terenie Polski jest dla nas zagrożeniem

W wywiadzie dla telewizyjnego programu "Gra o wszystko" Pieskow podkreślił, że "sama Polska nie stanowi zagrożenia dla Rosji". - Ale jako kraj gotowy udostępnić swoje terytorium dla infrastruktury wojskowej państw trzecich lub organizacji takich jak Sojusz Północnoatlantycki, jest dla nas zagrożeniem - wyjaśnił rzecznik Kremla.

ZOBACZ: "Przekonujemy sojuszników do zwiększenia obecności wojska USA w Polsce"

Zdaniem Pieskowa Rosja zawsze konsekwentnie deklarowała niepożądany charakter i niebezpieczeństwo w "sekwencyjnym rozwoju" infrastruktury wojskowej NATO w kierunku granic Rosji. - Jest to dla nas nieprzyjemne, a co najważniejsze, zmusza nas do podjęcia środków niezbędnych do zagwarantowania bezpieczeństwa naszego kraju - zaznaczył.

Spotkanie Dudy z Trumpem

W przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Biały Dom ogłosił, że omawiane będą kwestie bezpieczeństwa, handlu, energii i bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, ale agencja AP pisała w czwartek, że głównym tematem rozmowy będzie plan przeniesienia do Polski części żołnierzy amerykańskich, wycofywanych z Niemiec.

ZOBACZ: Reuters: USA przerzucą część wojsk z Niemiec do Polski

Trump w poniedziałek potwierdził wcześniejsze prasowe doniesienia, że USA zredukują liczbę wojskowych stacjonujących w Niemczech o 9,5 tys. do 25 tys. Na początku czerwca Reuters pisał, że część z tych oddziałów może zostać skierowana do Polski oraz do innych krajów sojuszniczych Stanów Zjednoczonych. Agencja powoływała się na źródło w administracji USA, nie podawała przy tym konkretnych liczb.

Kilka dni temu ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher pisała na Twitterze, że nadal aktualny jest temat powstania w Polsce bazy "Fort Trump". "Negocjacje idą zgodnie z planem! Ich efekty będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja prezydenta Donalda Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudy, dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce" - zapewniła Mosbacher.