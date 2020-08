Trzaskowski: wesprę Budkę w przebudowie PO, on jest jej niekwestionowanym liderem"

- Ja nawet nie słyszałem takich spekulacji. Borys Budka jest niekwestionowanym liderem Platformy, to on będzie ją przebudowywał, a ja go w tym wesprę - mówił Trzaskowski pytany o doniesienia o ewentualnym objęciu przez niego władzy w PO.

Na uwagę, że Szymon Hołownia ruszył już w Polskę Trzaskowski podkreślił, że z nikim się nie ściga. - Bardzo dobrze, niech pracuje i robi swoje. Szymon Hołownia od wielu miesięcy buduje swój ruch. My zagospodarujemy energię innych osób, które nie widzą się w ruchu Hołowni, który ma się stać partią ani w innych partiach politycznych. Koniec sierpnia, spotykamy się jako samorządowcy, 5 września powiemy co robimy i w jakiej sekwencji.

Porozumienie opozycji

- Uważam, że jeśli chcemy wygrać wybory z PiS to musi dojść do porozumienia opozycji przy zachowaniu odrębności - mówił prezydent Warszawy pytany czy wciąż jest za pomysłem o stworzeniu wspólnych list opozycji w kolejnych wyborach parlamentarnych.

- Jeżeli ktokolwiek, kto będzie działał w ruchu, zobaczy swoje miejsce na listach wyborczych, to powinien się zapisać do partii - zaznaczył. - Będę współpracował ze wszystkimi - dodał.

Chęć budowy nowego ruchu obywatelskiego Trzaskowski zadeklarował podczas wtorkowego wystąpienia na żywo na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. "Te zręby ruchu, które będę tworzył, będę zapraszał do niech samorządowców, niezrzeszonych, którzy nie są w partiach politycznych, będę zapraszał wszystkich ludzi dobrej woli, aktywistów, wszystkich tych, którzy w tych wyborach pokazali, że chcą budować silniejsze społeczeństwo obywatelskie, będę zapraszał ludzi, którzy działają w organizacjach pozarządowych, wszystkich tych, którzy będą chcieli dać nam swoją poradę i budować zaplecze eksperckie" - zadeklarował Trzaskowski.

"Nie chodzi o konkurencje"

"Będziemy budowali ruch, który przede wszystkim będzie się miał zająć bardzo konkretną pracą. Nie chodzi o konkurencje, chodzi o zagospodarowanie tych ludzi, którzy nie należą do partii politycznych a chcą działać, chcą np. pomagać nam zbierać podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw" - dodał.

Prezydent Warszawy wśród obszarów działania ruchu wymieniał m.in. służbę zdrowia czy propozycję z wyborów o 200 zł dodatku do emerytury dla kobiet, które urodziły dziecko, wyrównywanie szans.

Deklarował, że ruch będzie miał także za zadanie docierać do nowych wyborców.

"Struktura ruchu będzie się krystalizować w momencie, kiedy będziemy realizowali wspólne działania. Na pewno oprzemy się na samorządowcach, bo siła samorządów w Polsce jest olbrzymia" - powiedział Trzaskowski.

"Będziemy chcieli współpracować ze wszystkimi"

"Na pewno będziemy chcieli współpracować ze wszystkimi, bo jeśli będziemy realizowali wspólne przedsięwzięcia to możemy zaprosić do tego ruch Hołowni, istniejące partie polityczne (...) ale najważniejsze jest to, żeby zagospodarować te energie, nie tworzyć kolejnych podziałów na opozycji" - zaznaczył.

Trzaskowski dodał, że wśród jego priorytetów będzie "całkowita przebudowa PO" oraz tworzenie wspomnianego ruchu dla tych "którzy nie widzą swojego miejsca w polityce".

Ocenił, że "na końcu" będzie trzeba budować "wspólną listę wyborczą opozycji".

"Jeśli będziemy się dalej dzielić, jeśli tych partii ruchów będzie więcej, wszystkie ruszą do wyborów to na pewno wyborów nie wygramy" - podkreślił prezydent Warszawy.

Przypomniał, że pod koniec sierpnia odbędzie się spotkanie samorządowców w Gdańsku, a 5 września przedstawi szczegóły dalszej aktywności. Zachęcał też obywateli do kontaktowania się z nim oraz ruchem obywatelskim i przedstawiania swoich pomysłów i postulatów.

msl/ Polsat News, PAP