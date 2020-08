Silne eksplozje w Bejrucie. Dziesiątki rannych [WIDEO]

Telewizja Al-Dżazira w relacji na żywo pokazuje ogromne płomienie i chmury dymu nad miastem. Do eksplozji doszło prawdopodobnie w porcie, gdzie magazynowane są materiały pirotechniczne.

Eksplozja w porcie

Według telewizji CNN źródłem eksplozji był duży pożar, który wybuch w porcie w Bejrucie w magazynie, w którym przechowywano petardy.

- Siła wybuchu była ogromna - powiedziała Zeina Khodr z Al-Dżaziry, relacjonująca wydarzenia z Bejrutu. - Szłam ulicą i upadłam na ziemię. Wybuchła panika i zapanował chaos, wszędzie leży szkło - dodała.

Według telewizji AlJazeera rannych zostały setki osób. Wskutek wybuchu można było odczuć wyraźny wstrząs w kilku dzielnicach miasta. W całym mieście słychać syreny wielu karetek pogotowia, które zmierzają w kierunku portu, gdzie doszło do eksplozji - podaje AlJazeera.

- Na ulicach jest chaos. Eksplozja spowodowała poważne zniszczenia budynków, wybijając szyby w promieniu wielu kilometrów od epicentrum. Eksplozja była odczuwalna w całym mieście - powiedziała korespondentka AlJazeery Zeina Khodr.

Wybuch nagrał także Timour Azhari, korespondent telewizji AjJazeera, były dziennikarz "The Daily Star", który filmował chmurę dymu wywołaną pożarem ze wzgórz na przedmieściach Bejrutu.

Ogromne zniszczenia

Agencja AP przekazuje, że w centrum Bejrutu są poważne zniszczenia, w wielu budynkach wyleciały szyby z okien i posypały się sufity, a spod gruzów wyciągani są zakrwawieni ludzie.

WIDEO: Transmisja portalu "The Sun" z Libanu pokazująca skalę zniszczeń

Jeden z filmów nagrany - według serwisu Aruora Intel - w pobliżu miejsca eksplozji ma pokazywać, że tuż przed potężnym wybuchem doszło do serii mniejszych eksplozji przypominających wybuchające fajerwerki.

Extremely close up video of the #Beirut Port explosion shows the fireworks before the larger explosion. pic.twitter.com/bKmcjaJnLq

Zniszczenia odnotowano także na lotnisku, które odległe jest od centrum Bejrutu o 10 kilomterów, napisał na Twitterze analityk Micgael A. Horowitz, który zamieścił zdjęcie zniszczeń w porcie lotniczym.

Even the Beirut airport (around 10 km from the explosion) was damaged by the explosion #Lebanon pic.twitter.com/rE2yvy0CnA