Eksplozja na granicy. Nagranie z wysadzenia koreańskiego biura łącznikowego [WIDEO]

Korea Płn. wysadziła w powietrze biuro łącznikowe z Koreą Płd. w przygranicznym mieście Kaesong – podała we wtorek agencja Yonhap. Kilka godzin później władze Korei Płn. zagroziły wysłaniem wojska do strefy zdemilitaryzowanej. Do nagrania z momentu wysadzenia biura dotarła agencja AP.