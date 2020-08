Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 6 kolejnych osób

W Polsce jest 680 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To rekordowa liczba nowych potwierdzonych przypadków. Zmarło kolejnych 6 chorych. Liczba zakażeń w Polsce wzrosła tym samym do 48 149. W sumie zmarło dotąd 1738 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Niemal jedna trzecia nowych przypadków dotyczy województwa śląskiego.